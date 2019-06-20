Експерти пояснили різке зростання Bitcoin у 2019 році

Додано: Нед 23 чер, 2019 01:35
И всё же, например я провёл бы сравнения военной активности в мире с колебаниями биткоина.
Оплату наёмников, вывод капитала, обналичивание,...
- И именно по всему миру, с активностью отдельных стран.
Слух США-Иран, и ввод частей РФ в Беларусь.
Биткоин сразу чуть ли не в 2 раза -?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.