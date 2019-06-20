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Експерти пояснили різке
зростання Bitcoin у 2019 році

Експерти пояснили різке зростання Bitcoin у 2019 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 11:49

Експерти пояснили різке зростання Bitcoin у 2019 році

Пропонуємо до обговорення:
12 травня Bitcoin виріс в ціні до понад 7 тисяч доларів вперше в 2019 році і продовжує утримувати свої показники. За кілька днів криптовалюта подорожчала майже на 2 тисячі доларів.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 11:49

Интересно - чем "покупатель с активами" отличается от "владельца"? аналитики или тавтологи или философы...
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 01:35

И всё же, например я провёл бы сравнения военной активности в мире с колебаниями биткоина.
Оплату наёмников, вывод капитала, обналичивание,...
- И именно по всему миру, с активностью отдельных стран.
Слух США-Иран, и ввод частей РФ в Беларусь.
Биткоин сразу чуть ли не в 2 раза -?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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