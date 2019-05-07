За 100 днів роботи до Реєстру корупціонерів внесено відомості про 1482 осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.
Дивися повний текст До реєстру корупціонерів за 100 днів потрапили майже 1,5 тис. осіб.
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Додано: Вів 14 тра, 2019 13:01
До реєстру корупціонерів за 100 днів потрапили майже 1,5...
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Дивися повний текст До реєстру корупціонерів за 100 днів потрапили майже 1,5 тис. осіб.
Додано: Вів 14 тра, 2019 13:01
Несвоевременное представление декларации - вот, значит, главный источник коррупции в стране. Это позорное НАЗК нужно распустить и забыть. А аморфную плесень по фамилии Корчак - на пенсию, желательно минимальную.
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