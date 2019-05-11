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Аеропорт Бориспіль назвав
ціни на стоянку в новому...

Аеропорт Бориспіль назвав ціни на стоянку в новому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 13:10

Аеропорт Бориспіль назвав ціни на стоянку в новому...

Пропонуємо до обговорення:
Аеропорт Бориспіль має намір застосовувати два типи тарифів у новому багаторівневому паркінгу навпроти терміналу D, перша частина якого відкриється 23 травня.

Дивися повний текст Аеропорт Бориспіль назвав ціни на стоянку в новому багаторівневому паркінгу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 13:11

Ну и какого в Аэропорт на своей машине переться, когда суточный тариф паркинга перекрывает двойную оплату на такси?
papazina
 
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