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Гройсман прогнозує середню зарплату $620 в 2021
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 14 тра, 2019 13:51
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман прогнозує середню заробітну плату 620 доларів (16 188 тис. гривень за офіційним курсом Національного банку на 14 травня) в 2021 році.
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Додано: Вів 14 тра, 2019 13:51
Ох уж эти сказочники.
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