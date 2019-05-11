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Гройсман прогнозує середню
зарплату $620 в 2021

Гройсман прогнозує середню зарплату $620 в 2021
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 13:51

Гройсман прогнозує середню зарплату $620 в 2021

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман прогнозує середню заробітну плату 620 доларів (16 188 тис. гривень за офіційним курсом Національного банку на 14 травня) в 2021 році.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 13:51

Ох уж эти сказочники.
nalim
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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