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Топ-15 найбільших підприємств
України, які накопичили...

Топ-15 найбільших підприємств України, які накопичили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 13:52

Топ-15 найбільших підприємств України, які накопичили...

Пропонуємо до обговорення:
Загальна сума податкового боргу підприємств станом на 10 квітня 2019 року становить 91,2 млрд грн.

Дивися повний текст Топ-15 найбільших підприємств України, які накопичили найбільші податкові борги в 2019 році (інфографіка).
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