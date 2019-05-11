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АМКУ відхилив скаргу "Енергоатому" на "Роттердам+"...
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Додано: Вів 14 тра, 2019 13:55
Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет України відхилив скаргу атомної компанії "Енергоатом" на Нацкомісію регулювання енергетики і комунальних послуг і його формулу "Роттердам+". Вона пов'язує вартість вугілля з індексом в порту Роттердама (Нідерланди) з урахуванням витрат на його доставку в Україну.
Дивися повний текст АМКУ відхилив скаргу \"Енергоатому\" на \"Роттердам+\" (документ)
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Додано: Вів 14 тра, 2019 13:55
Зачем подавать иски, за все заплачено, значит все законно.
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