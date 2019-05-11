RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
АМКУ відхилив скаргу "Енергоатому"
на "Роттердам+"...

АМКУ відхилив скаргу "Енергоатому" на "Роттердам+"...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 13:55

АМКУ відхилив скаргу "Енергоатому" на "Роттердам+"...

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет України відхилив скаргу атомної компанії "Енергоатом" на Нацкомісію регулювання енергетики і комунальних послуг і його формулу "Роттердам+". Вона пов'язує вартість вугілля з індексом в порту Роттердама (Нідерланди) з урахуванням витрат на його доставку в Україну.

Дивися повний текст АМКУ відхилив скаргу \"Енергоатому\" на \"Роттердам+\" (документ).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88798
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 13:55

Зачем подавать иски, за все заплачено, значит все законно.
nalim
 
Повідомлень: 6644
З нами з: 25.02.09
Подякував: 33 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 27661, yama і 14 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
АМКУ пояснив, чому відмовився визнавати монополістами...
R2 » Вів 14 тра, 2019 10:25
3 81
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 тра, 2019 12:56
f-zhorzh
Starbucks заробив на ляпі у "Грі престолів" понад $2...
R2 » П'ят 10 тра, 2019 23:10
2 203
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 тра, 2019 00:49
andrijk777
У Києві судитимуть організаторів нелегальних "казино" з...
R2 » Суб 11 тра, 2019 18:48
1 67
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 тра, 2019 18:48
0mage0

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.