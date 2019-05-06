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Борги будуть миттєво списувати з банківських рахунків:...
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Додано: Вів 14 тра, 2019 15:17
Пропонуємо до обговорення:
В Україні Міністерство фінансів планує разом з НБУ впровадити електронний обмін інформацією між банками і ДФС для того, щоб в разі заборгованості за податками миттєво списувати кошти.
Дивися повний текст Борги будуть миттєво списувати з банківських рахунків: нововведення від Мінфіну
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R2
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Додано: Вів 14 тра, 2019 15:18
То есть, у них что то глюканет, не правильно посчитают и понеслась? Спишут деньги, а потом беги доказывай?????? Совсем мозгами поехали????? Без суда и следствия ???? Пора всех этих законодателей ............ ****** и в ********** и на **************!!!!!
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сова
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Додано: Вів 14 тра, 2019 16:28
сова
В статье есть фраза «после получения решения суда о взыскании налогового долга с предпринимателя».
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avk
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Додано: Вів 14 тра, 2019 17:11
.... Министерство финансов планирует вместе с НБУ внедрить електронный обмен информацией между банками и ГФС для того, чтобы в случае задолженности по налогам мгновенно списывать средства.
Вы вообще понимаете как будут гулять реквизиты и какое это поле для мошенников? Вы считаете, что можно доверять реквизиты огромному числу людей? Вы помните как данные налоговых в Киеве продавали на улице?
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сова
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Додано: Вів 14 тра, 2019 17:14
Да и как на счет апелляции??? .... Наш суд самый справедливый!!! ( Как в кавказской пленнице).
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сова
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Додано: Вів 14 тра, 2019 18:02
сова К чему кипишь? Какие реквизиты? МФО и рс ГФС, куда все платят налоги? Они никаким боком к предпринимателю не относятся. Если речь про личные реквизитыв банке, то, во-первых, они, и так есть у налоговой(это легко проверяется в электронном кабинете налогоплательщика), а во-вторых, что может сделать их распространение? Это не номер карты, с МФО/рс/егрпоу деньги не снимешь.
При любых раскладах, о предпринимателе всегда можно сделать бесплатный запрос в минюсте по ФИО или ИНН и получить подробную информацию, вплоть до места жительства(который часто для ФЛП совпадают с юрадресом). Это если Вас беспокоит конфиденциальность данных(её нету и так).
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posixivist32
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Додано: Вів 14 тра, 2019 19:34
у совы закончились идеи?
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slonslon
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Додано: Сер 15 тра, 2019 09:38
Очень удобно.
В случае чего можно все списать на ITшников или еще каких-то стрелочников, а денюшки то уже тю- тю.
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blueiceua
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Додано: Сер 15 тра, 2019 09:51
А потом НБУ еще будет плакать как не хотят все переходить на безналичные рассчеты и что много долларов в экономике.
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blueiceua
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Додано: Сер 15 тра, 2019 10:52
posixivist32
Уважаемый, вы работаете с платежами? Вы можете со счета соседа списать деньги? Думайте!!!! Включите воображение. Я с этим работаю и понимаю о чем говорю!
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сова
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