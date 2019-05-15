Члени команди новообраного президента порушили тему змін до асоціації з ЄС у частині торгівлі на зустрічі у Брюселі.
Дивися повний текст У Зеленського хочуть змінити умови торгівлі з ЄС.
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Додано: Вів 14 тра, 2019 15:32
У Зеленського хочуть змінити умови торгівлі з ЄС
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Зеленського хочуть змінити умови торгівлі з ЄС.
Додано: Вів 14 тра, 2019 15:32
Надоїв ЄС. Невже наші заводи більшість яких побудована в 60х і максимум модернізована в 80х може конкурувати з заводами де працюють роботи і лише один охоронець дивиться на це все
Додано: Вів 14 тра, 2019 15:40
І багато є у нас таких заводів?
І чому ці заводи в 90-х і на початку 2000-х, коли ми були з Росією в ладах, успішно не розвивались і не нарощували експорт?
Час тих заводів пройшов!
Додано: Сер 15 тра, 2019 05:41
О то я вижу одни объявления на работу в Польшу или Чехию на завод охранниками. Прикольное было видео как рекламировали фабрику по производству поддонов в Чехии. Всё автоматизированно, кнопку нажал спина вспотела. Приехали, дали молоток в руки и собирай вручную. Вот так лошар и разводят, верующих про суперсовременные заводы на западе.
Додано: Сер 15 тра, 2019 16:27
Соболезную. Молоток хоть не тяжелый попался?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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