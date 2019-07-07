Українцям дозволили відмовлятися від централізованого опалення і переходити на індивідуальне, але за певних умов.
Дивися повний текст Як жителям багатоповерхівок відмовитись від централізованого опалення - відповідь експерта.
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Додано: Вів 14 тра, 2019 15:39
Як жителям багатоповерхівок відмовитись від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як жителям багатоповерхівок відмовитись від централізованого опалення - відповідь експерта.
Додано: Вів 14 тра, 2019 15:39
"Он отмечает, что в новом законе о ЖКХ не сказано о бойлерах для подогрева воды. Чтобы установить их, разрешений не требуется. Достаточно иметь счетчик горячей воды и перекрыть вентиль."
Какой суровый директор. С каких это пор для установки бойлера стал счётчик требоваться и, тем более, перекрытие какого-то вентиля? Для установки электрочайника, видимо, тоже?
Додано: Вів 14 тра, 2019 16:32
Re: Як жителям багатоповерхівок відмовитись від...
Додано: Вів 14 тра, 2019 17:32
Джон, на бойлер? А кроме правительства об этом кто-то знает? У меня пока никто не требовал.
Додано: Сер 15 тра, 2019 17:25
В таком случае Вас вынудят платить за "трубы".
Для этого и принимается "Закон".
Но Законом не предвидится расширение нормы потребления электричества, более 100 кВт/месяц хотя и есть регламентация даже на электроплитку/человека. В то же время официально заявлено, что электричество будет для населения дорожать - т.е это "мышеловка". Под тариф с солнечных электростанций.
Единственный ход:
- Отказаться через Суд: по причине не выполнения поставщиком своих гарантированных обязанностей по предоставлению услуг, что имело "Тяжки наслидки".
В виде увелиения заболеваемости жильцов
А если ещё и увязать с этим приобретение тяжких хронических заболеваний ... .
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 15 тра, 2019 17:27
- Нужно, и реально, но только в том случае, если Вам это несёт качественное улучшение условий проживания.
В чешках, даже на 6м этаже стоят угольные(твердотопливные котлы/квартиру)
- В ожидании налога на "дымоход"
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 15 тра, 2019 17:32, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 15 тра, 2019 17:31
- лимит 100 кВт/месяц. по 0.9грн остальные по 1.68грн
обещают догнать до 0.2 евро.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 15 тра, 2019 17:34
Вы в праве ставить свою солнечную, или ветрячёк.
Можете комбинировать с геотермальным ... - у кого, что есть, и что доступно.
Вопрос по другому, а на..уя сотню лет загоняли в "бетон" и кто теперь будет держать ответ? За нищих пенсов?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:18
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