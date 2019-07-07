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Як жителям багатоповерхівок
відмовитись від...

Як жителям багатоповерхівок відмовитись від...
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 15:39

Як жителям багатоповерхівок відмовитись від...

Пропонуємо до обговорення:
Українцям дозволили відмовлятися від централізованого опалення і переходити на індивідуальне, але за певних умов.

Дивися повний текст Як жителям багатоповерхівок відмовитись від централізованого опалення - відповідь експерта.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 15:39

"Он отмечает, что в новом законе о ЖКХ не сказано о бойлерах для подогрева воды. Чтобы установить их, разрешений не требуется. Достаточно иметь счетчик горячей воды и перекрыть вентиль."
Какой суровый директор. С каких это пор для установки бойлера стал счётчик требоваться и, тем более, перекрытие какого-то вентиля? Для установки электрочайника, видимо, тоже?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 16:32

Re: Як жителям багатоповерхівок відмовитись від...

  moveton написав:С каких это пор для установки бойлера стал счётчик требоваться
Как на него правительство пети ввело оплату.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 17:32

Джон, на бойлер? А кроме правительства об этом кто-то знает? У меня пока никто не требовал.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 18:23

Говоря по другому, нельзя отказаться от центрального отопления.
alexsandr1280
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 17:25

  moveton написав:"Он отмечает, что в новом законе о ЖКХ не сказано о бойлерах для подогрева воды. Чтобы установить их, разрешений не требуется. Достаточно иметь счетчик горячей воды и перекрыть вентиль."
Какой суровый директор. С каких это пор для установки бойлера стал счётчик требоваться и, тем более, перекрытие какого-то вентиля? Для установки электрочайника, видимо, тоже?

В таком случае Вас вынудят платить за "трубы".
Для этого и принимается "Закон".
Но Законом не предвидится расширение нормы потребления электричества, более 100 кВт/месяц хотя и есть регламентация даже на электроплитку/человека. В то же время официально заявлено, что электричество будет для населения дорожать - т.е это "мышеловка". Под тариф с солнечных электростанций.
Единственный ход:
- Отказаться через Суд: по причине не выполнения поставщиком своих гарантированных обязанностей по предоставлению услуг, что имело "Тяжки наслидки".
В виде увелиения заболеваемости жильцов
А если ещё и увязать с этим приобретение тяжких хронических заболеваний ... .
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 17:27

  alexsandr1280 написав:Говоря по другому, нельзя отказаться от центрального отопления.

- Нужно, и реально, но только в том случае, если Вам это несёт качественное улучшение условий проживания.

В чешках, даже на 6м этаже стоят угольные(твердотопливные котлы/квартиру)
- В ожидании налога на "дымоход" :mrgreen:
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 15 тра, 2019 17:32, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 17:31

  Джон написав:
  moveton написав:С каких это пор для установки бойлера стал счётчик требоваться
Как на него правительство пети ввело оплату.

- лимит 100 кВт/месяц. по 0.9грн остальные по 1.68грн
обещают догнать до 0.2 евро.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 17:34

  dymshyts написав:Инструкция для рабов Рината Ахметова.

Вы в праве ставить свою солнечную, или ветрячёк.
Можете комбинировать с геотермальным ... - у кого, что есть, и что доступно.

Вопрос по другому, а на..уя сотню лет загоняли в "бетон" и кто теперь будет держать ответ? За нищих пенсов?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:18

  alexsandr1280 написав:Говоря по другому, нельзя отказаться от центрального отопления.

Саме так, звичайній людині - ніяк, бо більше 50 відсотків - пенсіонери - отримують субсидії, їх і так все влаштовує, а ми продовжуємо сплачувати за теплотраси.
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