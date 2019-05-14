Різниця зумовлена рішенням НКРЕКП про введення для АТ "Укртрансгаз" тарифу на транспортування газу.
Дивися повний текст Ціни на газ для населення будуть різними в кожній області.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 тра, 2019 18:15
Ціни на газ для населення будуть різними в кожній області
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на газ для населення будуть різними в кожній області.
Додано: Вів 14 тра, 2019 18:15
а как же тизис о том что цена на газ должна быть одинаковой у всех потребителей иначе коррупция?
|