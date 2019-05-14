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Ціни на газ для населення
будуть різними в кожній області

Ціни на газ для населення будуть різними в кожній області
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 18:15

Ціни на газ для населення будуть різними в кожній області

Пропонуємо до обговорення:
Різниця зумовлена ​​рішенням НКРЕКП про введення для АТ "Укртрансгаз" тарифу на транспортування газу.

Дивися повний текст Ціни на газ для населення будуть різними в кожній області.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 18:15

а как же тизис о том что цена на газ должна быть одинаковой у всех потребителей иначе коррупция?
RomanTik
 
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