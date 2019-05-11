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Трудова міграція в Україну:
хто до нас їде і навіщо...

Трудова міграція в Україну: хто до нас їде і навіщо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 18:55

Трудова міграція в Україну: хто до нас їде і навіщо...

Пропонуємо до обговорення:
Все більше наших співгромадян шукають підробіток у Польщі та інших країнах.

Дивися повний текст Трудова міграція в Україну: хто до нас їде і навіщо країні мігранти.
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 18:55

Як трудова міграція позначається на малому бізнесі та економіці Кіровоградщини

Трудова міграція на Кіровоградщині, здається, вже досягла таких масштабів, що навіть без офіційних даних статистики очевидною є необхідність рахуватися з нею всім – від роботодавців до політиків та представників влади.

Читайте більше тут: http://www.kypur.net/yak-trudova-migrat ... radshhyny/ | Без Купюр
dwz
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