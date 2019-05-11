Все більше наших співгромадян шукають підробіток у Польщі та інших країнах.
Дивися повний текст Трудова міграція в Україну: хто до нас їде і навіщо країні мігранти.
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Додано: Вів 14 тра, 2019 18:55
Трудова міграція в Україну: хто до нас їде і навіщо...
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Дивися повний текст Трудова міграція в Україну: хто до нас їде і навіщо країні мігранти.
Додано: Вів 14 тра, 2019 18:55
Як трудова міграція позначається на малому бізнесі та економіці Кіровоградщини
Трудова міграція на Кіровоградщині, здається, вже досягла таких масштабів, що навіть без офіційних даних статистики очевидною є необхідність рахуватися з нею всім – від роботодавців до політиків та представників влади.
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