RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як росли зарплати українців:
економіст опублікував дані...

Як росли зарплати українців: економіст опублікував дані...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 19:33

Як росли зарплати українців: економіст опублікував дані...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні нинішня середня зарплата 10 237 грн відповідає 694 грн у грудні 1996-го або 3948 грн у кінці 2013-го.

Дивися повний текст Як росли зарплати українців: економіст опублікував дані з поправкою на інфляцію (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88837
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 19:33

А цены? Давайте график по цене комуналки. По цене хлебушка, мяска. И на том же графике, другим цветом - по Польше!!!! Очень хочу такое увидеть за все время покращення со времен незалежности!!!
dimo_0n
 
Повідомлень: 83
З нами з: 21.10.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 21:03

  dimo_0n написав:А цены? Давайте график по цене комуналки. По цене хлебушка, мяска. И на том же графике, другим цветом - по Польше!!!! Очень хочу такое увидеть за все время покращення со времен незалежности!!!

"Скоригована на купівельну спроможність гривні" - це означає що ціни вже враховані в графіку.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1401
З нами з: 11.11.14
Подякував: 155 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 21:33

Re: Як росли зарплати українців: економіст опублікував дані.

Ну раз вы такой вумный, то выкладывай методику расчета.
dimo_0n
 
Повідомлень: 83
З нами з: 21.10.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 21:49

  dimo_0n написав:Ну раз вы такой вумный, то выкладывай методику расчета.

Раз такий "глупий", то поясню - методика описана в назві статті.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1401
З нами з: 11.11.14
Подякував: 155 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 22:41

Лапша надоела, дайте немного мяска.
В 98-м 100 баксов считалось отличной зарплатой. Это чуть больше 200 гривен.
p_a_l
 
Повідомлень: 2074
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 23:32

  p_a_l написав:Если все так офигенно, то чего народ по польшам разъехался?
Раньше никто никуда не выезжал. Гордились что в Украине живут. В космической державе. А сейчас в аграрной живем, буряки с цыбулей по польщам покупаем. Про свинину забыл, свинина из Германии нынче по теме.

Дуже цікаве питання...
Тобі заробляли по 100$ і не їхали, а зараз по 300$ і їдуть масово...
Тільки не треба байочки розказувати що ціни в $ зросли.
Не їхали, бо гордились що живуть в космічній державі - бред.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1401
З нами з: 11.11.14
Подякував: 155 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 06:53

Re: Як росли зарплати українців: економіст опублікував дані.

  andrijk777 написав:Раз такий "глупий", то поясню - методика описана в назві статті.

Раз вы такое пишите, то "глупый" тут вы :)
Почему? Объясняю.
Во первых ЗП считается не по всем фирмам, а только когда там более N рабочих.
Два, как он инфляцию корректировал, формулу можно? я более чем уверен, что у мегаэксперта я найду минимум одну ошибку. Почему? Потому что сейчас любой может написать любое. Любой прогноз несбывшийся - это ничего страшного. Народ хавает. и забывает. Быстро забывает :)
dimo_0n
 
Повідомлень: 83
З нами з: 21.10.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 09:19

Наконец-то один хороший человек сделал то, о чем я давно говорю - не просто зп в $, что по всем финансовым понятием некорректно, а с учетом инфляции в $. Огромное спасибо за реальную картину!
andrijk777
не обращайте внимание на этого недалекого
dimo_0n
во-первых, пишется это так.
во-вторых, желательно придерживаться одной нумерации.
в-третьих, значение инфляции есть по-месячно и по годам на смежном сайте минфина.
в-четвертых, средняя зарплата считается так же, как и до войны, так что разницы в методике подсчета и реальной динамике нет.
в-пятых, перестаньте продолжать всех убеждать в своей глупости - все с первого поста в этом уже удостоверились.
smart_analyst2017
Аватар користувача
 
Повідомлень: 65
З нами з: 31.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 09:23

Да какая средняя зп 10237 (даже грязная).
У врачей в поликлинике в регионах даже такой нет - в 2-3 раза меньше.
Дутая статистика.
по кобылеву считалии среднюю что ли.
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 189
З нами з: 09.04.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для збільшення зарплати вчителям у бюджеті немає грошей...
R2 » Чет 16 тра, 2019 07:53
4 135
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 тра, 2019 11:52
mitia_kozachek
ПФУ затвердив показник середньої зарплати для обчислення...
R2 » Чет 16 тра, 2019 08:25
0 26
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 тра, 2019 08:25
R2
Приблизно 70% українців можуть стати банкрутами:...
R2 » Сер 15 тра, 2019 19:25
1 86
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 тра, 2019 19:25
Moimir

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.