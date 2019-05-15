Як росли зарплати українців: економіст опублікував дані...

Додано: Сер 15 тра, 2019 09:19

Наконец-то один хороший человек сделал то, о чем я давно говорю - не просто зп в $, что по всем финансовым понятием некорректно, а с учетом инфляции в $. Огромное спасибо за реальную картину!

andrijk777

не обращайте внимание на этого недалекого

dimo_0n

во-первых, пишется это так.

во-вторых, желательно придерживаться одной нумерации.

в-третьих, значение инфляции есть по-месячно и по годам на смежном сайте минфина.

в-четвертых, средняя зарплата считается так же, как и до войны, так что разницы в методике подсчета и реальной динамике нет.

в-пятых, перестаньте продолжать всех убеждать в своей глупости - все с первого поста в этом уже удостоверились.