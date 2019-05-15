В Україні нинішня середня зарплата 10 237 грн відповідає 694 грн у грудні 1996-го або 3948 грн у кінці 2013-го.
Дивися повний текст Як росли зарплати українців: економіст опублікував дані з поправкою на інфляцію (інфографіка).
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Додано: Вів 14 тра, 2019 19:33
Як росли зарплати українців: економіст опублікував дані...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як росли зарплати українців: економіст опублікував дані з поправкою на інфляцію (інфографіка).
Додано: Вів 14 тра, 2019 19:33
А цены? Давайте график по цене комуналки. По цене хлебушка, мяска. И на том же графике, другим цветом - по Польше!!!! Очень хочу такое увидеть за все время покращення со времен незалежности!!!
Додано: Вів 14 тра, 2019 21:03
"Скоригована на купівельну спроможність гривні" - це означає що ціни вже враховані в графіку.
Додано: Вів 14 тра, 2019 21:33
Re: Як росли зарплати українців: економіст опублікував дані.
Ну раз вы такой вумный, то выкладывай методику расчета.
Додано: Вів 14 тра, 2019 21:49
Додано: Вів 14 тра, 2019 22:41
Лапша надоела, дайте немного мяска.
В 98-м 100 баксов считалось отличной зарплатой. Это чуть больше 200 гривен.
Додано: Вів 14 тра, 2019 23:32
Дуже цікаве питання...
Тобі заробляли по 100$ і не їхали, а зараз по 300$ і їдуть масово...
Тільки не треба байочки розказувати що ціни в $ зросли.
Не їхали, бо гордились що живуть в космічній державі - бред.
Додано: Сер 15 тра, 2019 06:53
Re: Як росли зарплати українців: економіст опублікував дані.
Раз вы такое пишите, то "глупый" тут вы
Почему? Объясняю.
Во первых ЗП считается не по всем фирмам, а только когда там более N рабочих.
Два, как он инфляцию корректировал, формулу можно? я более чем уверен, что у мегаэксперта я найду минимум одну ошибку. Почему? Потому что сейчас любой может написать любое. Любой прогноз несбывшийся - это ничего страшного. Народ хавает. и забывает. Быстро забывает
Додано: Сер 15 тра, 2019 09:19
Наконец-то один хороший человек сделал то, о чем я давно говорю - не просто зп в $, что по всем финансовым понятием некорректно, а с учетом инфляции в $. Огромное спасибо за реальную картину!
andrijk777
не обращайте внимание на этого недалекого
dimo_0n
во-первых, пишется это так.
во-вторых, желательно придерживаться одной нумерации.
в-третьих, значение инфляции есть по-месячно и по годам на смежном сайте минфина.
в-четвертых, средняя зарплата считается так же, как и до войны, так что разницы в методике подсчета и реальной динамике нет.
в-пятых, перестаньте продолжать всех убеждать в своей глупости - все с первого поста в этом уже удостоверились.
Додано: Сер 15 тра, 2019 09:23
Да какая средняя зп 10237 (даже грязная).
У врачей в поликлинике в регионах даже такой нет - в 2-3 раза меньше.
Дутая статистика.
по кобылеву считалии среднюю что ли.
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