Імовірне запровадження своєрідних пільг для тих людей, які не мають можливості розмитнити авто на іноземній реєстрації.
Дивися повний текст У Верховній Раді готують пільги для власників авто на \"єврономерах\".
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Додано: Вів 14 тра, 2019 21:33
У Верховній Раді готують пільги для власників авто на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Верховній Раді готують пільги для власників авто на \"єврономерах\".
Додано: Вів 14 тра, 2019 21:33
По-моему это бред и не правильно. То есть одни растаможили. Нашли деньги. А другим - льготы. Где ж та справедливость?
Тогда нужно вернуть деньги тем кто растаможили.
Додано: Вів 14 тра, 2019 21:51
Зачем эти льготы!? Просто уберите возраст автомобиля из формулы расчета акциза и все... Все евробляхи в течении месяца "повесят" украинские номера
Додано: Вів 14 тра, 2019 22:56
Если моей семье очень нужны деньги, я могу ограбить банк и потом расчитывать на условное и оставить деньги себе ?
Додано: Сер 15 тра, 2019 05:53
Жесть! Я значит пошел в банк, набрал 4 кредита, чтобы растаможить Октавию 2000года. Теперь мне пришлось бросить работу, семью и ехать за границу вкалывать по 15 часов в день. Какого **а я порвал ж*** и нашел эти деньги, а другие ездят и "не в состоянии" найти!?
Додано: Сер 15 тра, 2019 08:13
Охренеть!!! Те кто просто положил болт на растаможивание получат льготы! А я как и довольно много людей влезла в кредиты и долги за тазик 2001 года!!! Вот так и будь млин законопослушным гражданином!!! Считайте льготы всем тогда, включая тех кто растаможил и верните нам наши деньги!!! ( потратим их на починку тех же авто так как дороги отвратные))
Додано: Сер 15 тра, 2019 09:10
Додано: Сер 15 тра, 2019 09:56
Re: У Верховній Раді готують пільги для власників авто на...
Если нет денег на растаможку, то откуда возьмутся деньги на заправку и обслуживание???
Завезли кучу коптящего автохлама и ездят как-попало(((
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