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У Верховній Раді готують
пільги для власників авто на...

У Верховній Раді готують пільги для власників авто на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 21:33

У Верховній Раді готують пільги для власників авто на...

Пропонуємо до обговорення:
Імовірне запровадження своєрідних пільг для тих людей, які не мають можливості розмитнити авто на іноземній реєстрації.

Дивися повний текст У Верховній Раді готують пільги для власників авто на \"єврономерах\".
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 21:33

По-моему это бред и не правильно. То есть одни растаможили. Нашли деньги. А другим - льготы. Где ж та справедливость?
Тогда нужно вернуть деньги тем кто растаможили.
nemashkalo
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 21:51

Зачем эти льготы!? Просто уберите возраст автомобиля из формулы расчета акциза и все... Все евробляхи в течении месяца "повесят" украинские номера
0636245240uber
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 22:56

Если моей семье очень нужны деньги, я могу ограбить банк и потом расчитывать на условное и оставить деньги себе ? :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 05:53

Жесть! Я значит пошел в банк, набрал 4 кредита, чтобы растаможить Октавию 2000года. Теперь мне пришлось бросить работу, семью и ехать за границу вкалывать по 15 часов в день. Какого **а я порвал ж*** и нашел эти деньги, а другие ездят и "не в состоянии" найти!?
evgen5831
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 08:13

Охренеть!!! Те кто просто положил болт на растаможивание получат льготы! А я как и довольно много людей влезла в кредиты и долги за тазик 2001 года!!! Вот так и будь млин законопослушным гражданином!!! Считайте льготы всем тогда, включая тех кто растаможил и верните нам наши деньги!!! ( потратим их на починку тех же авто так как дороги отвратные))
ekaterinadesign2018
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 08:24

Перепись нытиков на форуме открыта.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 09:10

  Rainbow написав:Перепись нытиков на форуме открыта.
Ага. Какбэ так, потолерантней, c невысоким уровнем платежеспособности.
Хотя нет, с очень высоким - ремонтировать такой хлам, особенно двигатели это пабагатому
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 09:51

Осінь наближається. Роздача пальм на полі дурнів.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 09:56

Re: У Верховній Раді готують пільги для власників авто на...

Если нет денег на растаможку, то откуда возьмутся деньги на заправку и обслуживание???
Завезли кучу коптящего автохлама и ездят как-попало(((
Cris
 
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