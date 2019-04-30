RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Google анонсувала нову операційну
систему на заміну Android

Google анонсувала нову операційну систему на заміну Android
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 08:08

Google анонсувала нову операційну систему на заміну Android

Пропонуємо до обговорення:
Після декількох років чуток про те, що операційна система Fuchsia OS замінить собою Android, причому повністю і на всіх класах пристроїв, такі відомості були підтверджені офіційним джерелом.

Дивися повний текст Google анонсувала нову операційну систему на заміну Android.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88837
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 08:08

Автору: читайте уважно первинні матеріали :)
dvictor74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 15.05.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 09:40

А эта чем плохой уже стала.
Если так пойдет дальше то у каждого производителя может появиться своя ОС.
Не думаю что гугл в этом заинтересован.
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 189
З нами з: 09.04.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 20:28

Когда то Виндовс мобайл считался космосом и будущим при том что андроид еще был непопулярным и был ниже плинтуса , и что мы наблюдаем сейчас ? Где андроид и где это ВМ ???
andryxa4444
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 19.03.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні зібрали нову «швидку» на базі Renault Master
R2 » Сер 01 тра, 2019 10:41
2 137
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 тра, 2019 14:46
slonslon
Гриневич анонсувала новації для випускників
R2 » Чет 02 тра, 2019 08:39
1 149
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 тра, 2019 08:39
EKO
Huawei створює заміну Android
R2 » Вів 30 кві, 2019 10:51
4 268
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 тра, 2019 04:57
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.