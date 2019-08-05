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Google анонсувала нову операційну систему на заміну Android
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Додано: Сер 15 тра, 2019 08:08
Пропонуємо до обговорення:
Після декількох років чуток про те, що операційна система Fuchsia OS замінить собою Android, причому повністю і на всіх класах пристроїв, такі відомості були підтверджені офіційним джерелом.
Дивися повний текст Google анонсувала нову операційну систему на заміну Android
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R2
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Додано: Сер 15 тра, 2019 08:08
Автору: читайте уважно первинні матеріали :)
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dvictor74
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Додано: Сер 15 тра, 2019 09:40
А эта чем плохой уже стала.
Если так пойдет дальше то у каждого производителя может появиться своя ОС.
Не думаю что гугл в этом заинтересован.
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blueiceua
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Додано: Сер 15 тра, 2019 20:28
Когда то Виндовс мобайл считался космосом и будущим при том что андроид еще был непопулярным и был ниже плинтуса , и что мы наблюдаем сейчас ? Где андроид и где это ВМ ???
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andryxa4444
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Додано: Нед 11 сер, 2019 14:45
Вообщем то это крутая новость, как мне кажется. Я сам разработчик и могу подтвердить что таки да, андроид это мусорка кода. Если Huawei хорошенько почистит эти конюшни - вполне можно добиться прироста производительности но только для фоновых задачи, а главное существенно снизить расход батареи, опять же в основном для фоновых задач. Впрочем, все это может и не взлетать, если не будет play marketa, или хотя бы простой возможности ставить приложения андроид в один два клика (
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netstormonline
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Додано: Нед 11 сер, 2019 14:47
blueiceua Это вопрос конкуренции, мы как потребители в ней заинтересованы. Даже если новая ОС не взлетит, но в нем будут применены новые технологии которые будут интересны , тот же гугл наверняка их позаимствует для будущих версий ведра
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netstormonline
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