Один з проектів реконструкції собору передбачає встановлення сонячних панелей, які забезпечать електроенергією цілий квартал Парижу.
Дивися повний текст На даху Нотр-Даму можуть встановити сонячні панелі.
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Додано: Сер 15 тра, 2019 09:05
На даху Нотр-Даму можуть встановити сонячні панелі
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Дивися повний текст На даху Нотр-Даму можуть встановити сонячні панелі.
Додано: Сер 15 тра, 2019 09:05
Эта повальная мода на все эко.. Будет выращиваться еда. Разве не поля и теплицы для этого созданы. Ну что за бред.
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