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На даху Нотр-Даму можуть
встановити сонячні панелі

На даху Нотр-Даму можуть встановити сонячні панелі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 09:05

На даху Нотр-Даму можуть встановити сонячні панелі

Пропонуємо до обговорення:
Один з проектів реконструкції собору передбачає встановлення сонячних панелей, які забезпечать електроенергією цілий квартал Парижу.

Дивися повний текст На даху Нотр-Даму можуть встановити сонячні панелі.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 09:05

Эта повальная мода на все эко.. Будет выращиваться еда. Разве не поля и теплицы для этого созданы. Ну что за бред.
magneet
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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