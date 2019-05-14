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В Україні почали антидемпінгове
розслідування щодо...

В Україні почали антидемпінгове розслідування щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 09:24

В Україні почали антидемпінгове розслідування щодо...

Пропонуємо до обговорення:
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) у вівторок, 14 травня, ухвалила рішення про початок антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гарячедеформованих труб з Китаю.

Дивися повний текст В Україні почали антидемпінгове розслідування щодо імпорту сталевих труб з Китаю.
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