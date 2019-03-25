Новообраний президент Володимир Зеленський поговорив про НБУ та співпрацю з МВФ із представниками іноземних банків.
Дивися повний текст Зеленський зустрівся із керівниками \"дочок\" іноземних банків.
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Додано: Сер 15 тра, 2019 09:49
Зеленський зустрівся із керівниками "дочок" іноземних банків
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Дивися повний текст Зеленський зустрівся із керівниками \"дочок\" іноземних банків.
Додано: Сер 15 тра, 2019 09:49
А про атомну бомбу Бєні майжегарант нічого не сказав? Вже освоює блаблабла?
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