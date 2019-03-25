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Зеленський зустрівся із керівниками
"дочок" іноземних банків

Зеленський зустрівся із керівниками "дочок" іноземних банків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 09:49

Зеленський зустрівся із керівниками "дочок" іноземних банків

Пропонуємо до обговорення:
Новообраний президент Володимир Зеленський поговорив про НБУ та співпрацю з МВФ із представниками іноземних банків.

Дивися повний текст Зеленський зустрівся із керівниками \"дочок\" іноземних банків.
R2
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А про атомну бомбу Бєні майжегарант нічого не сказав? Вже освоює блаблабла?
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 12:16

igorbuda52 не гірше пороха
vitaliygoodlife
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