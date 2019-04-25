Поправки до ухваленого законопроекту будуть внесені протягом декількох днів.
Дивися повний текст Яку відповідальність передбачає Закон про українську мову.
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Додано: Сер 15 тра, 2019 10:27
Яку відповідальність передбачає Закон про українську мову
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Яку відповідальність передбачає Закон про українську мову.
Додано: Сер 15 тра, 2019 10:27
Я вот одно не понимаю как жители Швейцарии живут с 3-мя официальными языками, бедолаги ;)
В общем когда что не тронь опа, то язык дело нужное, он ВВП вытянет, народ займет нужным делом и жизнь станет краше. Заняться вам больше нечем судя по всему. Залог нашего процветания язык и Омелян с гиперлупом ;)
Додано: Сер 15 тра, 2019 10:39
Взагалі-то - це вірна, але запіздала реакція на "Кровосісь" та "Вагін". Подібний закон мали прийняти ще в 1992р, щоб з 1995 - вже штрафували всих.
В США, без знання англійської мови - ти ніхто і звати тебе ніяк
Додано: Сер 15 тра, 2019 10:56
Igorten
Тем не менее в сша есть районы где проживают латиноамариканцы и даже не собираются учить английский. тех кто в сша не знает английский - достаточно много.
Додано: Сер 15 тра, 2019 11:02
Ну это вы наверно к предыдущему оратору. Мне его комментировать нет смысла, там все плохо А к вашему посту добавлю.
"Английский язык является официальным в тридцати двух штатах США, причем в тридцати из них он является единственным таковым, в штате Гавайи также официальным признан гавайский, а на Аляске кроме английского официальными являются еще двадцать языков коренных американцев.
В некоторых штатах официальный язык законодательно не установлен, но фактически таковых несколько: в Луизиане и Мэне - английский и французский, в Нью-Мексико - английский и испанский."
Додано: Сер 15 тра, 2019 11:17
Igorten
Ніхто цим законом не буде нав*язувати Вам і будь-кому іншому, мову не формального спілкування, але використання резидентом іншої мови для публічних цілей - має каратися.
Додано: Сер 15 тра, 2019 11:22
Re: Яку відповідальність передбачає Закон про українську мов
Ну я же говорил, что вас комментировать бесполезно, вы не думаете не читаете что вам пишут, вы просто кричите УРА, а для многих это геморой и не более, просто одним гемороем больше и все для того что бы смягчить ваш комплекс неполноценности;)
Додано: Сер 15 тра, 2019 11:29
Re: Яку відповідальність передбачає Закон про українську мов
Цей геморой є частиною необхідних мір для забезпечення символів державності. І будь-яка держава має охороняти свої символи.
І чим же для Вас це є гемором? Невже в Вашій компанії документообіг не україномовний? Чи Ви не знаєте єдиної державної?
Повторюся - цей закон лише для формального спілкування/документообігу/листування/...
Додано: Сер 15 тра, 2019 11:39
jeugen Ну и я вам о чем, я и говорю жалко мне граждан Швейцарии, у них даже своего языка нет, как живут и чем питаются непонятно
Додано: Сер 15 тра, 2019 11:54
Якщо запрацює цей закон в парі з другим державним при 10% населення регіону - от тоді буде весело.
Приїжджаєш в МРЕО Ужгорода для переоформлення авто - а тобі там - у нас закінчилися українські бланки. Ось Вам венгерські, або приходьте через тиждень. І нічого ж не зробиш.
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