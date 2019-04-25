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Яку відповідальність передбачає
Закон про українську мову

Яку відповідальність передбачає Закон про українську мову
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567>
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 20:07

  Faceless написав:Такого языка, как "древнерусский", в принципе не было, а до того, как московский начал именоваться сначала российским, а потом "русским", настоящим русским языком ("роська мова") назывался язык, максимально схожий с украинским, и который к московскому говору отношения не имел


Так куда делись носители языка Киевской Руси?
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 20:08

  Sommer написав:Мне, как конкретному человеку, нужно всего-то миллион баксов в год и виллу где-нибудь в Италии (зачеркнуто) на Карибах.


Первый искренний ответ порохобота
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 21:31

  shapo написав:
  Faceless написав:Такого языка, как "древнерусский", в принципе не было, а до того, как московский начал именоваться сначала российским, а потом "русским", настоящим русским языком ("роська мова") назывался язык, максимально схожий с украинским, и который к московскому говору отношения не имел


Так куда делись носители языка Киевской Руси?


А куда делись носители языка московитского княжества? А куда делись носители языка Золотой Орды, если в Монголии сейчас кириллица?
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 21:49

  Sommer написав:
А куда делись носители языка московитского княжества? А куда делись носители языка Золотой Орды, если в Монголии сейчас кириллица?

Для "историка".
Монголы пользовались уйгурским письмом, а языки были очень разные - от волжских булгар до кипчаков и, собственно, монголов.
Язык Киевской Руси это язык русинов -закарпатских, польских, даже Воеводинских Сербии
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 08:35

  shapo написав:
  Sommer написав:Мне, как конкретному человеку, нужно всего-то миллион баксов в год и виллу где-нибудь в Италии (зачеркнуто) на Карибах.


Первый искренний ответ порохобота

Странный какой-то хобот, появляется исключительно после 16-00, видимо занимается патриотизмом из далеких краев, поэтому все-все знает, а уж гомнеца может подсыпать, только успевай слизывать :)
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 15:05

  shapo написав:
  Faceless написав:Такого языка, как "древнерусский", в принципе не было, а до того, как московский начал именоваться сначала российским, а потом "русским", настоящим русским языком ("роська мова") назывался язык, максимально схожий с украинским, и который к московскому говору отношения не имел


Так куда делись носители языка Киевской Руси?

Объективно, в Киевской Руси не было одного единого языка. Носители языка, именовавшемся "роська мова" - предки большей части украинского населения, а сам язык по сути является прародителем украинского
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 22:19

  Волгарь написав:При этом вся княжеская верхушка/дружина (судя по Договорам с Византией и именам их подписавших со стороны Руси) почти целиком состояла из варягов, а церковная иерархия - греков. Т.е., если называть вещи своими именами, Древняя Русь была создана шведами/датчанами, управлялась их потомками, практически не смешивающимися с подвластным населением, служилый класс которой в значительной мере тоже состоял из чужеземцев. И только с образованием Великого Княжества Владимирского его правители- потомки Долгорукого стали формироваться из славянского ядра.

Вы противоречит сами себе.
Если земля и правили варяги, в церкви были греки, откуда взялась Повесть и Слово о полку Игореве?
Они ведь не на шведском и не на греческом написаны
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 21:18

  Igorten написав:Я вот одно не понимаю как жители Швейцарии живут с 3-мя официальными языками, бедолаги ;)

В общем когда что не тронь опа, то язык дело нужное, он ВВП вытянет, народ займет нужным делом и жизнь станет краше. Заняться вам больше нечем судя по всему. Залог нашего процветания язык и Омелян с гиперлупом ;)

наверное потому что за их язык их не поддавали пыткам, наверное потому что книги на их языке не сжигали и наверное потому что никто не приходил из московии к ним в гости.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 21:23

  ruvex написав:Наверное сложно понять специфику многонационального государства в теории.
Но стоит напомнить следующее, что закон противоречит конституции о развитии других языков. Не стоит забывать одну из причин положения на востоке страны и возврат Крыма с подобным ограничением в использовании крымско-татарского призрачен. Стоит ли удивляться положению, если процесс разделения по любому признаку главная реформа в стране.

в чем противоречие? вам запретили параллельно с украинской надписью сделать на удобном вам языке? как раз противоречия никакого нет - развивайте свой язык. только от украинскому на голову срать не нужно.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 21:25

  ruvex написав:Стоит заметить, что все защитники закона не только часто сами не умеют грамотно писать на украинском, но и употребляли и употребляют русский.

так мы готовы учиться и искоренять суржик. а вы только обосрать и готовы.
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