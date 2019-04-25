|
|
|
Яку відповідальність передбачає Закон про українську мову
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 тра, 2019 20:07
Faceless написав:
Такого языка, как "древнерусский", в принципе не было, а до того, как московский начал именоваться сначала российским, а потом "русским", настоящим русским языком ("роська мова") назывался язык, максимально схожий с украинским, и который к московскому говору отношения не имел
Так куда делись носители языка Киевской Руси?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 1284
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 463 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 тра, 2019 20:08
Sommer написав:
Мне, как конкретному человеку, нужно всего-то миллион баксов в год и виллу где-нибудь в Италии (зачеркнуто) на Карибах.
Первый искренний ответ порохобота
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 1284
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 463 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 тра, 2019 21:31
shapo написав: Faceless написав:
Такого языка, как "древнерусский", в принципе не было, а до того, как московский начал именоваться сначала российским, а потом "русским", настоящим русским языком ("роська мова") назывался язык, максимально схожий с украинским, и который к московскому говору отношения не имел
Так куда делись носители языка Киевской Руси?
А куда делись носители языка московитского княжества? А куда делись носители языка Золотой Орды, если в Монголии сейчас кириллица?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 4010
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 410 раз.
- Подякували: 526 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 тра, 2019 21:49
Sommer написав:
А куда делись носители языка московитского княжества? А куда делись носители языка Золотой Орды, если в Монголии сейчас кириллица?
Для "историка".
Монголы пользовались уйгурским письмом, а языки были очень разные - от волжских булгар до кипчаков и, собственно, монголов.
Язык Киевской Руси это язык русинов -закарпатских, польских, даже Воеводинских Сербии
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 1284
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 463 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 тра, 2019 08:35
shapo написав: Sommer написав:
Мне, как конкретному человеку, нужно всего-то миллион баксов в год и виллу где-нибудь в Италии (зачеркнуто) на Карибах.
Первый искренний ответ порохобота
Странный какой-то хобот, появляется исключительно после 16-00, видимо занимается патриотизмом из далеких краев, поэтому все-все знает, а уж гомнеца может подсыпать, только успевай слизывать
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 2291
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 270 раз.
- Подякували: 646 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 17 тра, 2019 15:05
shapo написав: Faceless написав:
Такого языка, как "древнерусский", в принципе не было, а до того, как московский начал именоваться сначала российским, а потом "русским", настоящим русским языком ("роська мова") назывался язык, максимально схожий с украинским, и который к московскому говору отношения не имел
Так куда делись носители языка Киевской Руси?
Объективно, в Киевской Руси не было одного единого языка. Носители языка, именовавшемся "роська мова" - предки большей части украинского населения, а сам язык по сути является прародителем украинского
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 24739
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1121 раз.
- Подякували: 5841 раз.
-
- Профіль
-
7
1
3
Додано: П'ят 17 тра, 2019 22:19
Волгарь написав:
При этом вся княжеская верхушка/дружина (судя по Договорам с Византией и именам их подписавших со стороны Руси) почти целиком состояла из варягов, а церковная иерархия - греков. Т.е., если называть вещи своими именами, Древняя Русь была создана шведами/датчанами, управлялась их потомками, практически не смешивающимися с подвластным населением, служилый класс которой в значительной мере тоже состоял из чужеземцев. И только с образованием Великого Княжества Владимирского его правители- потомки Долгорукого стали формироваться из славянского ядра.
Вы противоречит сами себе.
Если земля и правили варяги, в церкви были греки, откуда взялась Повесть и Слово о полку Игореве?
Они ведь не на шведском и не на греческом написаны
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 1284
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 463 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 тра, 2019 21:18
Igorten написав:
Я вот одно не понимаю как жители Швейцарии живут с 3-мя официальными языками, бедолаги
В общем когда что не тронь опа, то язык дело нужное, он ВВП вытянет, народ займет нужным делом и жизнь станет краше. Заняться вам больше нечем судя по всему. Залог нашего процветания язык и Омелян с гиперлупом
наверное потому что за их язык их не поддавали пыткам, наверное потому что книги на их языке не сжигали и наверное потому что никто не приходил из московии к ним в гости.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 4461
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 614 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 тра, 2019 21:23
ruvex написав:
Наверное сложно понять специфику многонационального государства в теории.
Но стоит напомнить следующее, что закон противоречит конституции о развитии других языков. Не стоит забывать одну из причин положения на востоке страны и возврат Крыма с подобным ограничением в использовании крымско-татарского призрачен. Стоит ли удивляться положению, если процесс разделения по любому признаку главная реформа в стране.
в чем противоречие? вам запретили параллельно с украинской надписью сделать на удобном вам языке? как раз противоречия никакого нет - развивайте свой язык. только от украинскому на голову срать не нужно.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 4461
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 614 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 тра, 2019 21:25
ruvex написав:
Стоит заметить, что все защитники закона не только часто сами не умеют грамотно писать на украинском, но и употребляли и употребляют русский.
так мы готовы учиться и искоренять суржик. а вы только обосрать и готовы.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 4461
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 614 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|140
|
|
|124
|8646
|
|
|6
|536
|
|