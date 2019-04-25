Яку відповідальність передбачає Закон про українську мову

педалировать нужно все сферы одновременно.
почитайте становление Израиля. И какие там меры применяли в религиозной, военной и языковой сферах для того что бы устояло государство.
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Додано: Пон 20 тра, 2019 21:27
педалировать нужно все сферы одновременно.
почитайте становление Израиля. И какие там меры применяли в религиозной, военной и языковой сферах для того что бы устояло государство.
Додано: Пон 20 тра, 2019 22:14
И что такого государство Израиль построенное абсолютно светскими европейскими социалистами применяло в первые годы своего существования в религиозной сфере?
И как сейчас относятся в Израиле к отказывающимся служить учащимся ешив?
И в языковой сфере до 2018г арабский язык был вторым официальным.
Да и сейчас имеет особый статус -
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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