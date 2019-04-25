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Яку відповідальність передбачає
Закон про українську мову

Яку відповідальність передбачає Закон про українську мову
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 21:27

  antey1969 написав:До тех пор, пока вместо экономики у нас будут педалировать языковой вопрос, страна будет углубляться все глубже в анальное отверстие

педалировать нужно все сферы одновременно.
почитайте становление Израиля. И какие там меры применяли в религиозной, военной и языковой сферах для того что бы устояло государство.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 22:14

  mephala написав:педалировать нужно все сферы одновременно.
почитайте становление Израиля. И какие там меры применяли в религиозной, военной и языковой сферах для того что бы устояло государство.


И что такого государство Израиль построенное абсолютно светскими европейскими социалистами применяло в первые годы своего существования в религиозной сфере?
И как сейчас относятся в Израиле к отказывающимся служить учащимся ешив?
И в языковой сфере до 2018г арабский язык был вторым официальным.
Да и сейчас имеет особый статус - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1 ... 0%BB%D0%B5
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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  #<1 ... 4567
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