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Яку відповідальність передбачає
Закон про українську мову

Яку відповідальність передбачає Закон про українську мову
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:07

  mephala написав:shapo
ваш ответ пронизан тем что есть СЕЙЧАС.
нам к этому еще маслать и маслать.
вы не понимаете основного - как они шли к этому.
хорошо. дам намек.
еще около 100 лет назад иврит был мертвым языком которым пользовались только в храмах.
но чудесным образом сейчас он является языком общения в Израиле и также государственным.
можете перечислить методы какими этого добились?


И зачем вам это знать?
Хотите скопировать историю еврейского народа на Украину?
Но это полный бред т.к. хотя украинцы и заробитчане ездившие в США и Канаду еще 100 лет назад, но сотни лет они не были в изгнании как евреи.
Украинцы наряду с другими народами живут на одной и той же земле, это молодая, несформировавшаяся нация с религией которая нуждалась в реформировании когда еще принималась Владимиромь и которая абсолютно противоположна иудаизму хоть и вышла оттуда.
У украинцев нет опыта государственности, нет 2000 летнего гонения в диаспорах оттачивающего еврейский ум и изворотливость.
Хотя во время 2-й мировой погибло много украинцев, но это далеко не треть всего украинского населения,как погибшие 6 млн европейских евреев с практически уничтоженной культурой и языком идиш и т.д.
PS
Учите матчасть прежде чем что-то у кого-то перенимать.
Нет у евреев никаких храмов. Были 2 в Иерусалиме и оба уже 2000 лет как разрушены, синагоги не храмы и раввин не священник, а учитель.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:38

  shapo написав:
  mephala написав:shapo
ваш ответ пронизан тем что есть СЕЙЧАС.
нам к этому еще маслать и маслать.
вы не понимаете основного - как они шли к этому.
хорошо. дам намек.
еще около 100 лет назад иврит был мертвым языком которым пользовались только в храмах.
но чудесным образом сейчас он является языком общения в Израиле и также государственным.
можете перечислить методы какими этого добились?


И зачем вам это знать?
Хотите скопировать историю еврейского народа на Украину?
Но это полный бред т.к. хотя украинцы и заробитчане ездившие в США и Канаду еще 100 лет назад, но сотни лет они не были в изгнании как евреи.
Украинцы наряду с другими народами живут на одной и той же земле, это молодая, несформировавшаяся нация с религией которая нуждалась в реформировании когда еще принималась Владимиромь и которая абсолютно противоположна иудаизму хоть и вышла оттуда.
У украинцев нет опыта государственности, нет 2000 летнего гонения в диаспорах оттачивающего еврейский ум и изворотливость.
Хотя во время 2-й мировой погибло много украинцев, но это далеко не треть всего украинского населения,как погибшие 6 млн европейских евреев с практически уничтоженной культурой и языком идиш и т.д.
PS
Учите матчасть прежде чем что-то у кого-то перенимать.
Нет у евреев никаких храмов. Были 2 в Иерусалиме и оба уже 2000 лет как разрушены, синагоги не храмы и раввин не священник, а учитель.

ну да ну да
одних евреев гнобили а у украинцев было свое государство с своей религией, армией и языком. и катались как сыр в масле.
я все понял. последний ваш пост достаточно красноречив. кому что можно а кому чего нельзя.
особенно красноречивое я выделил.
mephala
 
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