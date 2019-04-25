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Яку відповідальність передбачає Закон про українську мову
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Додано: Сер 22 тра, 2019 23:34
ruvex написав: mephala написав:
в каком именно месте нового Закона вас полностью лишили возможности в развитии контента на языках национальных меньшинств. приведите цитату.
Не имею реальной возможности просмотра кинофильмов в общественных кинотеатрах на языке отличном от украинского.
конкретно где в Законе это прописано благодаря чему у вас нет этой возможности?
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Додано: Чет 23 тра, 2019 00:38
mephala написав: ruvex написав: mephala написав:
в каком именно месте нового Закона вас полностью лишили возможности в развитии контента на языках национальных меньшинств. приведите цитату.
Не имею реальной возможности просмотра кинофильмов в общественных кинотеатрах на языке отличном от украинского.
конкретно где в Законе это прописано благодаря чему у вас нет этой возможности?
Вообще-то это, вроде, следует из того, что Вы изложили в viewtopic.php?p=4672267#p4672267
.
Ну и второе. Я, правда, редко хожу в кино, так что, возможно, ошибаюсь, но, по-моему, в русскоязычном Харькове давно нет фильмов на русском языке.
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Додано: Чет 23 тра, 2019 08:44
mephala написав:
А по поводу ВРУ и китайца - так это согласно вашей логики он что захочет то и будет делать так как его нельзя ущемлять. А согласно Закона который уже давно действует там все четко регламентировано. Не находите что он тоже ущемляет права? Не хотите поднять весь перечень законов которые "ущемляют"?
Первое. Оставьте уже мою логику в покое.
Второе. По поводу ВРУ и китайца, согласно закону депутаты ВРУ не должен владеть украинским, о чем мы уже говорили, но Вы принципиально это упускаете.
Третье. Закон не выполняет и сужает функции закрепленные в Конституции и главный постулат - закон один для всех.
И последнее. По поводу пожеланий, оставьте их при себе.
И если не умеете дискутировать без перехода на личности (с этого начали в первом своем сообщении, этим и закончили) то не стоит и начинать.
В качестве эпилога. Необходимо развивать экономику, социальную сферу, улучшать комфортность жизни, тогда знать язык и развиваться захотят не только оставшиеся граждане, но и будут приезжать назад. И никакими одиозными законами и назиданиями с принуждением иного, нежели повальная миграция из-за отсутствия комфортной жизни не добиться. В подобном случае это вызовет только отторжение.
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Додано: Чет 23 тра, 2019 21:12
ЛАД написав:
Вообще-то это, вроде, следует из того, что Вы изложили в viewtopic.php?p=4672267#p4672267
.
Ну и второе. Я, правда, редко хожу в кино, так что, возможно, ошибаюсь, но, по-моему, в русскоязычном Харькове давно нет фильмов на русском языке.
так где там запрет на показ фильмов на языках отличных от государственного?
от читаю закон и не вижу что бы было написано - запрещаем показ кинофильмов на языках отличных от украинского
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Додано: Чет 23 тра, 2019 21:21
ruvex написав: mephala написав:
А по поводу ВРУ и китайца - так это согласно вашей логики он что захочет то и будет делать так как его нельзя ущемлять. А согласно Закона который уже давно действует там все четко регламентировано. Не находите что он тоже ущемляет права? Не хотите поднять весь перечень законов которые "ущемляют"?
Первое. Оставьте уже мою логику в покое.
Второе. По поводу ВРУ и китайца, согласно закону депутаты ВРУ не должен владеть украинским, о чем мы уже говорили, но Вы принципиально это упускаете.
Третье. Закон не выполняет и сужает функции закрепленные в Конституции и главный постулат - закон один для всех.
И последнее. По поводу пожеланий, оставьте их при себе.
И если не умеете дискутировать без перехода на личности (с этого начали в первом своем сообщении, этим и закончили) то не стоит и начинать.
В качестве эпилога. Необходимо развивать экономику, социальную сферу, улучшать комфортность жизни, тогда знать язык и развиваться захотят не только оставшиеся граждане, но и будут приезжать назад. И никакими одиозными законами и назиданиями с принуждением иного, нежели повальная миграция из-за отсутствия комфортной жизни не добиться. В подобном случае это вызовет только отторжение.
хорошо. оставим логику в покое.
но поясните в чем Закон нарушает Конституцию?
читаем ее:
"Применение языков в Украине гарантируется Конституцией Украины и определяется законом"
Закон определил применение языка как того требует Конституция? Определил. Что вы еще от него хотите?
Читайте пояснения 10й статьи которые давал КС.
По поводу того что в этот Закон не включили депутатов ВР - ну видать себя любимых они решили не включать. И надеюсь Зеля заставит их тоже там быть.
Хотя возможен вариант что для депутатов ВР уже есть отдельный Закон и решили не создавать дубляж.
И в качестве эпилога. Почитайте все же про Израиль. Тогда отпадут утверждения по типу все *** главно экономика. Подобное утверждение для людей ограниченных своим желудком. Если не сказать хуже.
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Додано: Чет 23 тра, 2019 23:59
ruvex написав:
Даже квотирование контента это сужение прав и свобод.
как то раньше не обратил внимание на эту фразу.
т.е. когда раньше в стране с 80% украинцев была ситуация присутсвия 90% контента на русском вы не замечали ущемления прав основного количества населения? забавно.
т.е. по вашему с таким засилием русского контента 80% населения страны благополучно развивали свою культуру? почему вы раньше не трясли на всех углах Конституцией вещая про ущемление прав украинцев? Мол Конституция гарантирует развитие всех языков а за таким засилием русского контента нет развития другим языкам?
или вас сильно раздражает что при 80% украинцев в стране им дали 90% времени в кинотеатрах для просмотра фильмов на своем национальном языке?
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:01
mephala написав:
но поясните в чем Закон нарушает Конституцию?
читаем ее:
"Применение языков в Украине гарантируется Конституцией Украины и определяется законом"
Закон определил применение языка как того требует Конституция? Определил. Что вы еще от него хотите?
viewtopic.php?p=4672242#p4672242
ruvex написав:
Что касается Конституции.
Статья 22. Права и свободы человека и гражданина, закрепленные настоящей
Конституцией, не являются исчерпывающими.
Конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть упразднены.
При принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не
допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод.
Статья 24. Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом.
Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи,
политических, религиозных и иных убеждений, пола, этнического и социального
происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или иным признакам.
п.с. Пора до школи! Только не стоит скуривать букварь, сразу после его получения на руки, как делаете с моими сообщениями даже их не читая.
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:13
mephala написав:
т.е. по вашему с таким засилием русского контента 80% населения страны благополучно развивали свою культуру? почему вы раньше не трясли на всех углах Конституцией вещая про ущемление прав украинцев? Мол Конституция гарантирует развитие всех языков а за таким засилием русского контента нет развития другим языкам?
или вас сильно раздражает что при 80% украинцев в стране им дали 90% времени в кинотеатрах для просмотра фильмов на своем национальном языке?
Абсолютно ничего не раздражает, кроме подобной пафосной патриотичности с одной стороны и употребления в дискуссии русского языка с другой, а также стенания на всех углах от горе патриотов, которые тем не менее готовы выучить любой язык, даже китайский, только бы куда-то уехать из страны.
...
Специально для Вас, читаем вместе шевеля губами.
viewtopic.php?p=4671833#p4671833
В целом, закон не оцениваю отрицательно, но в нем, как я уже упомянул, есть противоречия с конституцией, которые ограничивают людей при неукоснительном выполнении закона. Законы ведь для этого и пишутся. А если ограничивают то и будут разделять людей.
Где я написал или упомянул, что необходимо ограничить украинский язык?
Я выступаю за права и развитие для всех, а не одних за счет других. Или Вам нравится когда Вас в торговле обвешивают?
Дальше фантазируйте самостоятельно.
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