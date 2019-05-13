Ціни на газ в Європі наближаються до 13-річного мінімуму

blueiceua написав:
Что еще раз подтверждает что никакого рынка и никаких рыночных цен в Украине нет.
Да. Украина суммарно добывает 21 миллиард кубов. Госдобыча 16 и частники 5.
Потребление населением и тэк (отопление) - около 17. Плюс, промышленность 10-11.
Себестоимость укргаза, в среднем 70-100 дол.
Что должен сделать нормальный хозяин (правительство) для обеспечения страны газом на 100%?Вариант 1.
Самостоятельно закачать в хранилища недостающие 7 миллиардов кубов по самой возможной низкой цене - сейчас это 150-160 дол. Это даст возможность держать для населения в отопительный период фиксированную цену на газ в районе 200 дол. уже со всеми накрутками.
За счет того, что зимой можно продавать для промышленности газ уже с наценкой минимум 50% - получить хорошую прибыль.Вариант 2.
Дать возможность (доступ) любому частному оператору закачать в хранилища любое нужное им количество газа.
В отопительный период запретить экспорт газа из Украины.
А что мы имеем сегодня? Раздутые щеки коболева-витренко, много пиара и полное отсутствие понимания, что будет с 1 января с транзитом и вообще, откуда будет брать газ промышленность, работающая где нибудь в Запорожской области.
Картина маслом