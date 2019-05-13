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Ціни на газ в Європі наближаються
до 13-річного мінімуму

Ціни на газ в Європі наближаються до 13-річного мінімуму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 10:52

Ціни на газ в Європі наближаються до 13-річного мінімуму

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на газ в Європі, які безпосередньо впливають на вартість газу для промислових споживачів в Україні, продовжують падати на тлі надлишку газу в ПСГ і активного введення нових потужностей з виробництва ЗПГ. Трохи більше ніж за півроку газові ціни в Європі обвалилася більш ніж удвічі.

Дивися повний текст Ціни на газ в Європі наближаються до 13-річного мінімуму.
R2
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Что еще раз подтверждает что никакого рынка и никаких рыночных цен в Украине нет.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 11:18

пля, если эти ворюги из нафтагаза не воспользуются и не закачают прям щас в максимальном режиме в хранилища, предам анафеме! :)
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 11:43

150 дол*28 грн/дол=4200грн/тыс.м3+ накрутки,а нас на июнь почему-то цена растет и для промышленности и для населения (проект).У Коболева видно какой-то другой рынок??
borzol
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 12:44

borzol
У коболева рынок кобылевский с прибавкой космической цены на зп, прислугу себе любимому и премией для мамы в СШЯ. непонятно только почему за все это должны платить украинцы со своего кармана
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 20:03

  borzol написав:150 дол*28 грн/дол=4200грн/тыс.м3+ накрутки,а нас на июнь почему-то цена растет и для промышленности и для населения (проект).У Коболева видно какой-то другой рынок??

Напомню, тариф на газ для простых украинцев определяет Кабинет министров.
Кобелев кобелевым, а последнее слово за винницким кобзоном.
И кстати, постановление Кабмина, с установлением верхней планки цены для населения, до экономически обоснованной стоимости - их прямая обязанность.

Но! Кабмин якобы должен согласовать это решение с МВФ, хотя это и не прописано ни в одном документе. Но, разве там кто эти законы чтит и читает, когда сами живут по договорнякам и понятиям? 8)
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 20:22

  blueiceua написав:Что еще раз подтверждает что никакого рынка и никаких рыночных цен в Украине нет.

Да. Украина суммарно добывает 21 миллиард кубов. Госдобыча 16 и частники 5.
Потребление населением и тэк (отопление) - около 17. Плюс, промышленность 10-11.
Себестоимость укргаза, в среднем 70-100 дол.
Что должен сделать нормальный хозяин (правительство) для обеспечения страны газом на 100%?

Вариант 1.
Самостоятельно закачать в хранилища недостающие 7 миллиардов кубов по самой возможной низкой цене - сейчас это 150-160 дол. Это даст возможность держать для населения в отопительный период фиксированную цену на газ в районе 200 дол. уже со всеми накрутками.

За счет того, что зимой можно продавать для промышленности газ уже с наценкой минимум 50% - получить хорошую прибыль.

Вариант 2.
Дать возможность (доступ) любому частному оператору закачать в хранилища любое нужное им количество газа.

В отопительный период запретить экспорт газа из Украины.

А что мы имеем сегодня? Раздутые щеки коболева-витренко, много пиара и полное отсутствие понимания, что будет с 1 января с транзитом и вообще, откуда будет брать газ промышленность, работающая где нибудь в Запорожской области.

Картина маслом :roll:
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 10:40

"Дать возможность (доступ) любому частному оператору закачать в хранилища любое нужное им количество газа." --- эта возможность уже давно имеется и используется частными операторами. Обнови методички
redmax11
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 11:28

Мне пришла квитанция по платежам .... газ в 2 раза дороже!!!
сова
 
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