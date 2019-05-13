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На чому найбільше заробляють
харківські ріелтори

На чому найбільше заробляють харківські ріелтори
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 11:16

На чому найбільше заробляють харківські ріелтори

Пропонуємо до обговорення:
Заробіток на нерухомості в усі часи був хорошим джерелом доходу.

Дивися повний текст На чому найбільше заробляють харківські ріелтори.
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