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У NASA підтвердили "аномалію"
під час випробувань...

У NASA підтвердили "аномалію" під час випробувань...
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 11:19

У NASA підтвердили "аномалію" під час випробувань...

Пропонуємо до обговорення:
У Національному управлінні з аеронавтики і дослідження космічного простору заявили, що обізнані про аномалію, яка сталася в ході пуску двигунів корабля Crew Dragon на землі. Про це написав у себе в Twitter директор НАСА Джим Брайденстайн, передає УНН.

Дивися повний текст У NASA підтвердили \"аномалію\" під час випробувань корабля Crew Dragon у Флориді.
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 11:19

Это такая себе полноценная авария а никакая не аномалия
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 11:23

  blueiceua написав:Это такая себе полноценная авария а никакая не аномалия



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greenozon
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