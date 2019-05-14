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У NASA підтвердили "аномалію" під час випробувань...
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Додано: Сер 15 тра, 2019 11:19
Пропонуємо до обговорення:
У Національному управлінні з аеронавтики і дослідження космічного простору заявили, що обізнані про аномалію, яка сталася в ході пуску двигунів корабля Crew Dragon на землі. Про це написав у себе в Twitter директор НАСА Джим Брайденстайн, передає УНН.
Дивися повний текст У NASA підтвердили \"аномалію\" під час випробувань корабля Crew Dragon у Флориді
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Додано: Сер 15 тра, 2019 11:19
Это такая себе полноценная авария а никакая не аномалия
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blueiceua
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Додано: Сер 15 тра, 2019 11:23
blueiceua написав:
Это такая себе полноценная авария а никакая не аномалия
причини вже озвучені?
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greenozon
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