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Данилишин назвав чинники
зростання курсу гривні

Данилишин назвав чинники зростання курсу гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 12:00

Данилишин назвав чинники зростання курсу гривні

Пропонуємо до обговорення:
З початку року офіційний курс гривні до долара США підвищився на 5,5%.

Дивися повний текст Данилишин назвав чинники зростання курсу гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 12:00

ОВГЗ когда-то и погашать надо будет
ygn
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 22:01

Да кого это волнует. Те кто фиксирует курс и цены в фейсбуке после выборов потом будут кричать что вы все олени :-)
dotster
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 14:49

доллар аномально низок, после инаугурации все 31 будет, внешний долг МВФ 13 лиардов в этом году никто не отменял, + пришедшие начнут дерибанить дальше дай БОГ 60 что бы не был
macho070707
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