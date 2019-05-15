З початку року офіційний курс гривні до долара США підвищився на 5,5%.
Дивися повний текст Данилишин назвав чинники зростання курсу гривні.
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Додано: Сер 15 тра, 2019 12:00
Данилишин назвав чинники зростання курсу гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Данилишин назвав чинники зростання курсу гривні.
Додано: Сер 15 тра, 2019 22:01
Да кого это волнует. Те кто фиксирует курс и цены в фейсбуке после выборов потом будут кричать что вы все олени :-)
Додано: Чет 16 тра, 2019 14:49
доллар аномально низок, после инаугурации все 31 будет, внешний долг МВФ 13 лиардов в этом году никто не отменял, + пришедшие начнут дерибанить дальше дай БОГ 60 что бы не был
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