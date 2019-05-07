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Міжбанк: момент
істини для курсу

Міжбанк: момент істини для курсу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 13:25

Міжбанк: момент істини для курсу

Пропонуємо до обговорення:
У середу на валютному ринку настає момент істини.

Дивися повний текст Міжбанк: момент істини для курсу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 13:25

Чудова українська, хлопці та дівчата! Просто ні до чого прикопатися! Дякую, що підняли мені настрій. І - як на мене, якщо Ваша ЦА - лише Україна, то, можливо, підтримувати ще й російськомовну версію сайту Вам ні до чого. Але то справа хазяйська. Так тримати!
valeriy_drotenko
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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