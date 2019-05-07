У середу на валютному ринку настає момент істини.
Дивися повний текст Міжбанк: момент істини для курсу.
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Додано: Сер 15 тра, 2019 13:25
Міжбанк: момент істини для курсу
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Дивися повний текст Міжбанк: момент істини для курсу.
Додано: Сер 15 тра, 2019 13:25
Чудова українська, хлопці та дівчата! Просто ні до чого прикопатися! Дякую, що підняли мені настрій. І - як на мене, якщо Ваша ЦА - лише Україна, то, можливо, підтримувати ще й російськомовну версію сайту Вам ні до чого. Але то справа хазяйська. Так тримати!
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