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У Зеленського розповіли, як можна виплатити компенсацію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 тра, 2019 13:51
Пропонуємо до обговорення:
Експерт з банківської діяльності команди Володимира Зеленського Вікторія Страхова розповіла про варіант із взаємозаліком "націоналізованих грошей" екс-власників ПриватБанку та непогашених кредитів, виданих їхнім же компаніям.
Дивися повний текст У Зеленського розповіли, як можна виплатити компенсацію за ПриватБанк
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Додано: Сер 15 тра, 2019 13:52
Зеля предложил гениальную схему.
Эти кредиты уже за него вернуло государство, а теперь беня захватит уже капитализированный приват обратно, еще и государство их ему еще раз выплатит. Круто.
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