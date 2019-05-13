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У Зеленського розповіли, як
можна виплатити компенсацію...

У Зеленського розповіли, як можна виплатити компенсацію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 13:52

У Зеленського розповіли, як можна виплатити компенсацію...

Пропонуємо до обговорення:
Експерт з банківської діяльності команди Володимира Зеленського Вікторія Страхова розповіла про варіант із взаємозаліком "націоналізованих грошей" екс-власників ПриватБанку та непогашених кредитів, виданих їхнім же компаніям.

Дивися повний текст У Зеленського розповіли, як можна виплатити компенсацію за ПриватБанк.
R2
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