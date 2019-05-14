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"Тотальне перезавантаження":
Гройсман анонсував зміни в...

"Тотальне перезавантаження": Гройсман анонсував зміни в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 18:59

"Тотальне перезавантаження": Гройсман анонсував зміни в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив Прем'єр-міністр.

Дивися повний текст \"Тотальне перезавантаження\": Гройсман анонсував зміни в податковій і митниці.
R2
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