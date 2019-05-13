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Приблизно 70% українців
можуть стати банкрутами:...

Приблизно 70% українців можуть стати банкрутами:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 19:25

Приблизно 70% українців можуть стати банкрутами:...

Пропонуємо до обговорення:
Приблизно 70% українців можуть використати Кодекс із процедур банкрутства, який набуде чинності в жовтні 2019 року, щоб очистити себе від боргових зобов'язань.

Дивися повний текст Приблизно 70% українців можуть стати банкрутами: економіст оцінив новий закон (інфографіка).
R2
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