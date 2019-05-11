Сервіс із замовлення таксі Uber в рамках розширення бізнесу в Україні розглядає можливість запуску в Києві прокату електричних велосипедів і самокатів.
Дивися повний текст Uber думає про запуск в Києві прокату електричних велосипедів і самокатів.
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Додано: Сер 15 тра, 2019 20:18
Uber думає про запуск в Києві прокату електричних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Uber думає про запуск в Києві прокату електричних велосипедів і самокатів.
Додано: Сер 15 тра, 2019 20:18
"Это не последняя первая инициатива" - потрудитесь излагать яснее!
Даже в Польше и Чехии самокаты тырят и вандалят так, что эти фирмы едва держатся на границе безубыточности. При том что граждане у них горяздо сознательнее и законопослушнее. И при этом у них есть велодорожки, а у нас почти нет. В общем буду рад за нас если взлетит, но сам бы не рискнул в этот бизнес вложиться.
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