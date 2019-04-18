RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Уряд звільнив двох
заступників голови ДФС

Уряд звільнив двох заступників голови ДФС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 21:08

Уряд звільнив двох заступників голови ДФС

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів звільнив двох виконуючих обов’язки заступників голови Державної фіскальної служби - Віктора Кривіцького та Євгена Бамбізова.

Дивися повний текст Уряд звільнив двох заступників голови ДФС.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88837
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 21:08

нарешті
olko
 
Повідомлень: 56
З нами з: 22.10.11
Подякував: 20 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Викуп двох обленерго у росіян посилить енергобезпеку...
R2 » Суб 11 тра, 2019 22:49
8 335
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 тра, 2019 21:32
EKO
Кандидат на посаду голови Єврокомісії захотів зупинити...
R2 » Вів 23 кві, 2019 22:12
2 239
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 кві, 2019 12:53
blueiceua
Уряд позичив на ринку 13,55 млрд грн: обсяги валютних... 1, 2
R2 » Сер 17 кві, 2019 12:27
11 664
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 кві, 2019 16:36
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.