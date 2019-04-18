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Уряд звільнив двох заступників голови ДФС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 тра, 2019 21:08
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів звільнив двох виконуючих обов’язки заступників голови Державної фіскальної служби - Віктора Кривіцького та Євгена Бамбізова.
Дивися повний текст Уряд звільнив двох заступників голови ДФС
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Додано: Сер 15 тра, 2019 21:08
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