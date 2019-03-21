|
|
|
Як виїхати на роботу до Ісландії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 тра, 2019 21:25
Пропонуємо до обговорення:
Екзотична Ісландія в останні кілька років стала популярним туристичним напрямком.
Дивися повний текст Як виїхати на роботу до Ісландії
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88837
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 15 тра, 2019 21:25
LYUBLYU ISLANDIYU
-
yuldoshovbaxodir1960
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 15.05.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 тра, 2019 22:11
Интересно, что у них с работой в финансах, бухгалтерии?
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 826
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 тра, 2019 07:43
Gastarbaiter , бездельников у них и своих хватает.
-
jr_diava88
-
-
- Повідомлень: 41
- З нами з: 04.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 тра, 2019 08:13
jr_diava88 написав:
Gastarbaiter , бездельников у них и своих хватает.
Ну, просто странно на финансовом портале читать про востребованность работников на рыбзаводах.
Судя по вашему ответу, вы в курсе ситуации на их рынке труда?
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 826
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 тра, 2019 08:50
Буквально на днях вернулся с Исландии.
Да. Там бум туристов после извержения вулкана. Куча молодых работников с восточной Европы. Но. Цены там - песец. Европейцы в а.уе. А про нас вообще молчу. Бутерброд стритфуд за 500 грн плохо лезет в горло.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 5425
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 498 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 тра, 2019 10:31
Investor_K написав:
Буквально на днях вернулся с Исландии.
Да. Там бум туристов после извержения вулкана. Куча молодых работников с восточной Европы. Но. Цены там - песец. Европейцы в а.уе. А про нас вообще молчу. Бутерброд стритфуд за 500 грн плохо лезет в горло.
Чего вы портите людям картинку, вы бы еще цены на алкоголь озвучили
Но не все так плохо, там шикарный мох растет
-
ssnet
-
1
-
- Повідомлень: 1556
- З нами з: 28.04.10
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 367 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|