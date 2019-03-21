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Як виїхати на
роботу до Ісландії

Як виїхати на роботу до Ісландії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 21:25

Як виїхати на роботу до Ісландії

Пропонуємо до обговорення:
Екзотична Ісландія в останні кілька років стала популярним туристичним напрямком.

Дивися повний текст Як виїхати на роботу до Ісландії.
R2
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LYUBLYU ISLANDIYU
yuldoshovbaxodir1960
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 22:11

Интересно, что у них с работой в финансах, бухгалтерии?
Gastarbaiter
 
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Gastarbaiter , бездельников у них и своих хватает.
jr_diava88
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 08:13

  jr_diava88 написав:Gastarbaiter , бездельников у них и своих хватает.

Ну, просто странно на финансовом портале читать про востребованность работников на рыбзаводах.
Судя по вашему ответу, вы в курсе ситуации на их рынке труда?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 08:50

Re: Як виїхати на роботу до Ісландії

Буквально на днях вернулся с Исландии.
Да. Там бум туристов после извержения вулкана. Куча молодых работников с восточной Европы. Но. Цены там - песец. Европейцы в а.уе. А про нас вообще молчу. Бутерброд стритфуд за 500 грн плохо лезет в горло.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 10:31

  Investor_K написав:Буквально на днях вернулся с Исландии.
Да. Там бум туристов после извержения вулкана. Куча молодых работников с восточной Европы. Но. Цены там - песец. Европейцы в а.уе. А про нас вообще молчу. Бутерброд стритфуд за 500 грн плохо лезет в горло.

Чего вы портите людям картинку, вы бы еще цены на алкоголь озвучили :mrgreen: Но не все так плохо, там шикарный мох растет :mrgreen:
ssnet
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