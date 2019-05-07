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Кличко планує підвищити штрафи
за паркування не за правилами

Кличко планує підвищити штрафи за паркування не за правилами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 07:45

Кличко планує підвищити штрафи за паркування не за правилами

Пропонуємо до обговорення:
Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко планує "закручувати гайки" в питанні незаконного паркування в центрі міста з метою розвантажити вулиці від великої кількості авто.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 07:45

а слабо вместо штрафа и эвакуаций сделать конфискацию и немедленное уничтожение? Вот это будет реально действенный способ
jr_diava88
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