RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Земля в Україні може коштувати
від $3000 до $15 000 за...

Земля в Україні може коштувати від $3000 до $15 000 за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 07:48

Земля в Україні може коштувати від $3000 до $15 000 за...

Пропонуємо до обговорення:
Земля в Україні має коштувати від $3000 приблизно до $15 000 в залежності від регіону.

Дивися повний текст Земля в Україні може коштувати від $3000 до $15 000 за гектар - експерт.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88837
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 07:48

розкажіть про це селянам - ринок землі буде впроваджений аж бігом
alex_o
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18
З нами з: 19.12.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 10:18

Мы такие сказочки слышали перед приватизацией промышленности.
Мантры не сработали - промышленность исчезла и развалилась.
Потом было коммунальное хозяйство.
Теперь вот это
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 189
З нами з: 09.04.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 11:57

В земле нет денег, если она просто стоит и всякие завистники пытаются отобрать/сжечь даже хилый виноградник да и продавать если не куда товар - то земля столько и не может стоить. И не купит никто.
Juna
 
Повідомлень: 323
З нами з: 27.10.16
Подякував: 23 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 12:50

Re: Земля в Україні може коштувати від $3000 до $15 000 за..

Пропоную варіант підвищення до максимуму вартості сільськогосподарської землі в Україні. 1. Запровадити термін 1 рік для оформлення землі резидентами. 2. Дозволити нерезидентам купувати і вільно розпоряджатися землею. 3. Обмежити до 1 року термін обов'язкового продажу сільгоспземі для резидентів (хто не встигне, земля переходить у держвласність і до 1 року має бути продана нерезидентам). П.С., обов'язкове вивчення євриту пересічними одночасно передбачити у законі "Про обіг сільгоспземлі". Алілуя!
awant
 
Повідомлень: 30
З нами з: 25.10.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 13:33

Juna Хоть кто-то трезво мыслит, радует. Ценно то, что пользу приносит а для этого еще много чего нужно упростить, уменьшить налоги, кредиты разрешить прямые из-за рубежа под 1-3%/год ..вообщем стимулировать не словом а делом, а так как сейчас ее никто не будет и покупать, и будет как с хатами в селе и гаражами - по ценам государства 40 тыщ грн а реально дают 5000 -7000 (сам покупал) так что в статье - частичная неправда.
golllmax
Аватар користувача
 
Повідомлень: 395
З нами з: 28.11.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 13:54

Re: Земля в Україні може коштувати від $3000 до $15 000 за..

Та це насправді не так багато - ви на сотку перерахуйте . Вийде від 30 до 150 за сотку . Плюс порахуйте вартість будь-якого вирощеного продукту .
Картопля - 300 ц /га , пшениця - 25 , кукурудза - 60 ц і так далі . А при реальному ринку землі хоч можна кредити під неї брати ...
Puente
 
Повідомлень: 1701
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Визначено найкращий кредит готівкою в Україні -...
R2 » Чет 16 тра, 2019 14:28
1 20
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 тра, 2019 14:29
nalim
НБУ може націоналізувати Приватбанк вдруге – Рожкова
R2 » Чет 16 тра, 2019 09:25
2 105
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 тра, 2019 10:00
hxbbgaf
Хто з заробітчан може отримати іноземну пенсію
R2 » Чет 16 тра, 2019 09:10
1 61
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 тра, 2019 09:10
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.