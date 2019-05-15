Земля в Україні має коштувати від $3000 приблизно до $15 000 в залежності від регіону.
Дивися повний текст Земля в Україні може коштувати від $3000 до $15 000 за гектар - експерт.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 тра, 2019 07:48
Земля в Україні може коштувати від $3000 до $15 000 за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Земля в Україні може коштувати від $3000 до $15 000 за гектар - експерт.
Додано: Чет 16 тра, 2019 10:18
Мы такие сказочки слышали перед приватизацией промышленности.
Мантры не сработали - промышленность исчезла и развалилась.
Потом было коммунальное хозяйство.
Теперь вот это
Додано: Чет 16 тра, 2019 11:57
В земле нет денег, если она просто стоит и всякие завистники пытаются отобрать/сжечь даже хилый виноградник да и продавать если не куда товар - то земля столько и не может стоить. И не купит никто.
Додано: Чет 16 тра, 2019 12:50
Re: Земля в Україні може коштувати від $3000 до $15 000 за..
Пропоную варіант підвищення до максимуму вартості сільськогосподарської землі в Україні. 1. Запровадити термін 1 рік для оформлення землі резидентами. 2. Дозволити нерезидентам купувати і вільно розпоряджатися землею. 3. Обмежити до 1 року термін обов'язкового продажу сільгоспземі для резидентів (хто не встигне, земля переходить у держвласність і до 1 року має бути продана нерезидентам). П.С., обов'язкове вивчення євриту пересічними одночасно передбачити у законі "Про обіг сільгоспземлі". Алілуя!
Додано: Чет 16 тра, 2019 13:33
Juna Хоть кто-то трезво мыслит, радует. Ценно то, что пользу приносит а для этого еще много чего нужно упростить, уменьшить налоги, кредиты разрешить прямые из-за рубежа под 1-3%/год ..вообщем стимулировать не словом а делом, а так как сейчас ее никто не будет и покупать, и будет как с хатами в селе и гаражами - по ценам государства 40 тыщ грн а реально дают 5000 -7000 (сам покупал) так что в статье - частичная неправда.
Додано: Чет 16 тра, 2019 13:54
Re: Земля в Україні може коштувати від $3000 до $15 000 за..
Та це насправді не так багато - ви на сотку перерахуйте . Вийде від 30 до 150 за сотку . Плюс порахуйте вартість будь-якого вирощеного продукту .
Картопля - 300 ц /га , пшениця - 25 , кукурудза - 60 ц і так далі . А при реальному ринку землі хоч можна кредити під неї брати ...
|