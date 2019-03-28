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Трамп вирішив заборонити
використання обладнання Huawei

Трамп вирішив заборонити використання обладнання Huawei
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 07:48

Трамп вирішив заборонити використання обладнання Huawei

Пропонуємо до обговорення:
Влада США вважає, що це обладнання становить загрозу для нацбезпеки США.

Дивися повний текст Трамп вирішив заборонити використання обладнання Huawei.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 07:48

запретите это *авно по всему миру. Пусть только у себя в китае пользуются. А также мейзу и хяоми
jr_diava88
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 10:20

Почему в такой демократичной стране какой-то трамп решает кому чем пользоваться
blueiceua
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