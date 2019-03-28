Влада США вважає, що це обладнання становить загрозу для нацбезпеки США.
Дивися повний текст Трамп вирішив заборонити використання обладнання Huawei.
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Додано: Чет 16 тра, 2019 07:48
Трамп вирішив заборонити використання обладнання Huawei
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Трамп вирішив заборонити використання обладнання Huawei.
Додано: Чет 16 тра, 2019 07:48
запретите это *авно по всему миру. Пусть только у себя в китае пользуются. А также мейзу и хяоми
Додано: Чет 16 тра, 2019 10:20
Почему в такой демократичной стране какой-то трамп решает кому чем пользоваться
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