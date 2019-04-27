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ПФУ затвердив показник середньої
зарплати для обчислення...

ПФУ затвердив показник середньої зарплати для обчислення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 08:25

ПФУ затвердив показник середньої зарплати для обчислення...

Пропонуємо до обговорення:
Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати для обчислення пенсії за березень 2019 року.

Дивися повний текст ПФУ затвердив показник середньої зарплати для обчислення пенсії за березень (інфографіка).
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