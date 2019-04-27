|
|
ПФУ затвердив показник середньої зарплати для обчислення...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 тра, 2019 08:25
Пропонуємо до обговорення:
Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати для обчислення пенсії за березень 2019 року.
Дивися повний текст ПФУ затвердив показник середньої зарплати для обчислення пенсії за березень (інфографіка)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88837
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор