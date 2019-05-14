RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Економіка України
сповільнила зростання

Економіка України сповільнила зростання
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 09:00

Економіка України сповільнила зростання

Пропонуємо до обговорення:
Зростання ВВП у першому кварталі сповільнилося до 2,2%

Дивися повний текст Економіка України сповільнила зростання.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88837
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 09:00

Ничего. Перед парламентскими опять пойдет на рост
Востаннє редагувалось p_a_l в Чет 16 тра, 2019 10:44, всього редагувалось 1 раз.
p_a_l
 
Повідомлень: 2074
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 10:13

  p_a_l написав:Ничего. Перед парламентскими опят пойдет на рост

а что это за такие опята парламентские? :D :D
vetka
 
Повідомлень: 5973
З нами з: 04.03.14
Подякував: 360 раз.
Подякували: 1001 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Данилишин назвав чинники зростання курсу гривні
R2 » Сер 15 тра, 2019 12:00
3 106
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 тра, 2019 14:49
macho070707
Інвестбанкір розповів про причини зростання гривні і...
R2 » Чет 16 тра, 2019 14:25
1 13
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 тра, 2019 14:25
nalim
Топ-15 найбільших підприємств України, які накопичили...
R2 » Вів 14 тра, 2019 13:52
2 58
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 тра, 2019 16:59
vsevolodshiko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.