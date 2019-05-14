Зростання ВВП у першому кварталі сповільнилося до 2,2%
Дивися повний текст Економіка України сповільнила зростання.
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Додано: Чет 16 тра, 2019 09:00
Економіка України сповільнила зростання
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Дивися повний текст Економіка України сповільнила зростання.
Додано: Чет 16 тра, 2019 09:00
Ничего. Перед парламентскими опять пойдет на рост
Востаннє редагувалось p_a_l в Чет 16 тра, 2019 10:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 16 тра, 2019 10:13
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