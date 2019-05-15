Трудові мігранти, які працюють за кордоном, мають право на отримання іноземної пенсії.
Дивися повний текст Хто з заробітчан може отримати іноземну пенсію.
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Додано: Чет 16 тра, 2019 09:10
Хто з заробітчан може отримати іноземну пенсію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Хто з заробітчан може отримати іноземну пенсію.
Додано: Чет 16 тра, 2019 09:10
25 лет трудового стажа. Те кто не будет иметь эти 25 лет, автоматом не будут платить налоги. А зачем, если все равно минималка?
Многие заработали 20 лет стажа а потом пошли на работу где денег больше платят но не трудоустраивают или сами не хотели налоги платить. А перед самой пенсией бац и минималка.
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