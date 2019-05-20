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Хто з заробітчан може
отримати іноземну пенсію

Хто з заробітчан може отримати іноземну пенсію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 09:10

Хто з заробітчан може отримати іноземну пенсію

Пропонуємо до обговорення:
Трудові мігранти, які працюють за кордоном, мають право на отримання іноземної пенсії.

Дивися повний текст Хто з заробітчан може отримати іноземну пенсію.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 09:10

25 лет трудового стажа. Те кто не будет иметь эти 25 лет, автоматом не будут платить налоги. А зачем, если все равно минималка?
Многие заработали 20 лет стажа а потом пошли на работу где денег больше платят но не трудоустраивают или сами не хотели налоги платить. А перед самой пенсией бац и минималка.
p_a_l
 
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А будет ли рассматриваться вопрос о выплатах пенсий из Германии в Украину?
bogrimar
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