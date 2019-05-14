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Корпорація "Богдан" виграла тендер на поставку шкільних...
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Додано: Чет 16 тра, 2019 09:13
Пропонуємо до обговорення:
ОВ "Бас Мотор", структурний підрозділ корпорації "Богдан", виграло тендер на поставку Управлінню освіти і науки Житомирської облдержадміністрації (ОДА) 28 спеціалізованих автобусів для перевезення школярів, запропонувавши автобуси за 54,05 млн грн при очікуваній сумі закупівлі 54,6 млн грн, повідомив прес-секретар корпорації Сергій Красуля.
Дивися повний текст Корпорація \"Богдан\" виграла тендер на поставку шкільних автобусів
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Додано: Чет 16 тра, 2019 09:13
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