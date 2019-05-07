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Негативне сальдо зовнішньої торгівлі зросло майже вдвічі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 16 тра, 2019 09:25
Пропонуємо до обговорення:
Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в січні-березні 2019 року склало 390,5 млн, що майже в два рази більше, ніж у відповідному періоді 2018 року (222,6 млн доларів).
Дивися повний текст Негативне сальдо зовнішньої торгівлі зросло майже вдвічі (таблиця)
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Додано: Чет 16 тра, 2019 09:25
Доллар дешевеет, экспорт падает, импорт растёт. Чудеса )
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alex_dvornichenko
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Додано: Чет 16 тра, 2019 09:41
alex_dvornichenko
alex_dvornichenko написав:
Доллар дешевеет, экспорт падает, импорт растёт. Чудеса )
И последний параметр в задаче: "цены в гривнах растут"
Задача для 3-го класса. "Скажите дети, в каких параметрах нас наёб**ют?"
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Додано: Чет 16 тра, 2019 10:12
При такой цене газа по другому быть не может.
украина покупает ГАЗ по цене великобритании.
О каком конкурентном товаре можно говорить.
А сейчас краник и с нефтью еще прикроют - сальдо еще отрицательней станет.
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blueiceua
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Додано: Чет 16 тра, 2019 12:51
Експорт робочої сили не враховано
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Taras Rudko
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Додано: Чет 16 тра, 2019 13:05
blueiceua написав:
При такой цене газа по другому быть не может.
украина покупает ГАЗ по цене великобритании.
О каком конкурентном товаре можно говорить.
А сейчас краник и с нефтью еще прикроют - сальдо еще отрицательней станет.
Химия не конкурентная. С/х Украины конкурентное только сезонное - русские тепличные хозяйства получают газ по 40, у них сейчас зимой свои помидоры дешевле Турции. Тоже самое химия и минудобрения - при пошлине на русские добрыва в 43% Фирташ стоит
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sequence
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Додано: Чет 16 тра, 2019 13:14
Назрела традиционная ступенька девальвации
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Чет 16 тра, 2019 13:15
alex_dvornichenko написав:
Доллар дешевеет, экспорт падает, импорт растёт. Чудеса )
Ви в економіці повний нуль.
Долар дешевіє => імпортні товари дешевіють => імпорт росте.
Долар дешевіє => затрати на виготовлення української продукції і ціна робочої сили ростуть в доларах => експорт падає.
В мене таке питання, "Чому, коли гривня впала в 3 рази, експорт впав?" Я вже не раз задавав це питання на форумі - чіткої відповіді не почув. Видно тут усі диванні експерти.
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andrijk777
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Додано: Чет 16 тра, 2019 14:07
andrijk777 написав:
В мене таке питання, "Чому, коли гривня впала в 3 рази, експорт впав?"
Просто у вашому питанні першопричина з наслідком замінена місцями, якщо це стосується подій кількарічної давнини, тому слабеньких в економіці воно дезорієнтує.
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