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Негативне сальдо зовнішньої
торгівлі зросло майже вдвічі...

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі зросло майже вдвічі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 09:25

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі зросло майже вдвічі...

Пропонуємо до обговорення:
Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в січні-березні 2019 року склало 390,5 млн, що майже в два рази більше, ніж у відповідному періоді 2018 року (222,6 млн доларів).

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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 09:25

Доллар дешевеет, экспорт падает, импорт растёт. Чудеса )
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 09:41

alex_dvornichenko
  alex_dvornichenko написав:Доллар дешевеет, экспорт падает, импорт растёт. Чудеса )

И последний параметр в задаче: "цены в гривнах растут"
Задача для 3-го класса. "Скажите дети, в каких параметрах нас наёб**ют?" :)
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 10:12

При такой цене газа по другому быть не может.
украина покупает ГАЗ по цене великобритании.
О каком конкурентном товаре можно говорить.
А сейчас краник и с нефтью еще прикроют - сальдо еще отрицательней станет.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 12:51

Експорт робочої сили не враховано
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 13:05

  blueiceua написав:При такой цене газа по другому быть не может.
украина покупает ГАЗ по цене великобритании.
О каком конкурентном товаре можно говорить.
А сейчас краник и с нефтью еще прикроют - сальдо еще отрицательней станет.

Химия не конкурентная. С/х Украины конкурентное только сезонное - русские тепличные хозяйства получают газ по 40, у них сейчас зимой свои помидоры дешевле Турции. Тоже самое химия и минудобрения - при пошлине на русские добрыва в 43% Фирташ стоит
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 13:14

Назрела традиционная ступенька девальвации
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 13:15

  alex_dvornichenko написав:Доллар дешевеет, экспорт падает, импорт растёт. Чудеса )

Ви в економіці повний нуль.
Долар дешевіє => імпортні товари дешевіють => імпорт росте.
Долар дешевіє => затрати на виготовлення української продукції і ціна робочої сили ростуть в доларах => експорт падає.
В мене таке питання, "Чому, коли гривня впала в 3 рази, експорт впав?" Я вже не раз задавав це питання на форумі - чіткої відповіді не почув. Видно тут усі диванні експерти.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 14:07

Re: Негативне сальдо зовнішньої торгівлі зросло майже вдвічі

  andrijk777 написав:В мене таке питання, "Чому, коли гривня впала в 3 рази, експорт впав?"
Просто у вашому питанні першопричина з наслідком замінена місцями, якщо це стосується подій кількарічної давнини, тому слабеньких в економіці воно дезорієнтує.
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