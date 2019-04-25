Скасування націоналізації призведе до зупинки програми співпраці з МВФ на 3,9 млрд доларів та підірве довіру інвесторів.
Дивися повний текст НБУ може націоналізувати Приватбанк вдруге – Рожкова.
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Додано: Чет 16 тра, 2019 09:25
НБУ може націоналізувати Приватбанк вдруге – Рожкова
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ може націоналізувати Приватбанк вдруге – Рожкова.
Додано: Чет 16 тра, 2019 09:52
думаю ввиду того что Игорь Валерич сейчас очень боиться быть арестованным и повторить судьбу Лазаренко в США - он либо не будет делать резких движений в плане возвращения Привата, либо же ему для этого придется пойди к Путину на поклон и просить у него заступничества. Но Это еще более опасный путь, прошедшие АТО ветераны могут не оценить
Додано: Чет 16 тра, 2019 10:00
redmax11, заигрывания с коцабами и заявления о "гражданской войне в Украине" этому подтверждение. Биуда переметнулся к путлеру? Вот какая гражданская война:
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