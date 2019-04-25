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НБУ може націоналізувати
Приватбанк вдруге – Рожкова

НБУ може націоналізувати Приватбанк вдруге – Рожкова
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 09:25

НБУ може націоналізувати Приватбанк вдруге – Рожкова

Пропонуємо до обговорення:
Скасування націоналізації призведе до зупинки програми співпраці з МВФ на 3,9 млрд доларів та підірве довіру інвесторів.

Дивися повний текст НБУ може націоналізувати Приватбанк вдруге – Рожкова.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 09:52

думаю ввиду того что Игорь Валерич сейчас очень боиться быть арестованным и повторить судьбу Лазаренко в США - он либо не будет делать резких движений в плане возвращения Привата, либо же ему для этого придется пойди к Путину на поклон и просить у него заступничества. Но Это еще более опасный путь, прошедшие АТО ветераны могут не оценить
redmax11
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 10:00

redmax11, заигрывания с коцабами и заявления о "гражданской войне в Украине" этому подтверждение. Биуда переметнулся к путлеру? Вот какая гражданская война:
https://www.youtube.com/watch?v=Dd_ZdeOUf0Y
https://www.youtube.com/watch?v=ud92KyxDXfQ
https://www.youtube.com/watch?v=oAolxLUOsKk
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