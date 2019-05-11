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В Україну повернувся
Коломойський

В Україну повернувся Коломойський
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 09:26

В Україну повернувся Коломойський

Пропонуємо до обговорення:
Український олігарх і співзасновник ПриватБанку не дочекався інавгурації нового президента.

Дивися повний текст В Україну повернувся Коломойський.
R2
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Эта перемога.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 09:31

Re: В Україну повернувся Коломойський

Даже, когда Карлсон вернулся, не было столько шума
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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  hxbbgaf написав:Эта перемога.

Кого над чем?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 10:07

Re: В Україну повернувся Коломойський

Танцуют все :!: :wink:

avax
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 10:16

Возвращение попугая Кеши
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 11:32

Жизнь у нас интересная, но нервная. Поэтому мы веселые, но злые....
сова
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 11:43

Так будет значительно проще давать ЦУ своему слуге народа ))
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 12:06

Очередное Покращення вернулось
macho070707
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