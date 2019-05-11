В Україну повернувся Коломойський
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 тра, 2019 09:26
Пропонуємо до обговорення:
Український олігарх і співзасновник ПриватБанку не дочекався інавгурації нового президента.
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В Україну повернувся Коломойський
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R2
Робот новин
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Додано: Чет 16 тра, 2019 09:26
Эта перемога.
hxbbgaf
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Додано: Чет 16 тра, 2019 09:31
Даже, когда Карлсон вернулся, не было столько шума
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Додано: Чет 16 тра, 2019 09:49
hxbbgaf написав:
Эта перемога.
Кого над чем?
vetka
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avax
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Додано: Чет 16 тра, 2019 10:16
Возвращение попугая Кеши
blueiceua
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Додано: Чет 16 тра, 2019 11:32
Жизнь у нас интересная, но нервная. Поэтому мы веселые, но злые....
сова
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Додано: Чет 16 тра, 2019 11:43
Так будет значительно проще давать ЦУ своему слуге народа ))
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Додано: Чет 16 тра, 2019 12:06
Очередное Покращення вернулось
macho070707
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