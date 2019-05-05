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Коболєв про зупинку транзиту:
втратимо все минулорічне...

Коболєв про зупинку транзиту: втратимо все минулорічне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 11:13

Коболєв про зупинку транзиту: втратимо все минулорічне...

Пропонуємо до обговорення:
Російська сторона повідомила, що вони будуть говорити тільки після того, як новий президент вступить в свої повноваження.

Дивися повний текст Коболєв про зупинку транзиту: втратимо все минулорічне зростання ВВП.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 11:13

не зря чувак получает сотни миллионов, будущее видет, х***вое будущее.
Но с такой ЗП он должен просчитать все на 10 лет вперед и предотвратить такие моменты, но нет..
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 11:20

Ну и что помогли большие зп в эффективности бизнеса??
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 11:49

З 2009 року стало зрозуміло, що Росія ворог № 1 (до цього була просто ворогом). Потім будівництво обхідних газогонів. З 2014 року відкрита агресія проти України Весь цей час сиділи на дупі рівно, начебто нічого не сталося і не може статися? І от на тобі! Проблема! А де ваш план дій на випадок зупинки транзиту? Чи ви думали, що Росія буде пожиттєво вас фінансувати?
daonet
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 12:49

Нет времени объяснять! Повышаем тарифы!

*Мама, приготовь сумку побольше
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 13:44

То він розказує що не можуть зменшити до 0, тепер виявляється можуть...
Якщо можуть - то навіщо пропонувати такий ідіотський контракт на обов"язкову прокачку 60 лярвів кубів газу. Можна ж запропонувати 30 лярдів, тоді можна щось обговорювати.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 13:47

Re: Коболєв про зупинку транзиту: втратимо все минулорічне..

Андрей,главное помни про маму!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 13:47

daonet,
а что бы ты делал? Расскажи нам, убогим и сирым? Терминал СПГ за несколько миллиардов строить нецелесообразно, Турция через Босфор танкеры не пустит, в строительство СПГ терминала в Хорватии мы уже инвестировали с прицелом на поставки в Украину. Польша-Словакия-Венгрия качают по реверсу все что возможно, зимой - на максимуме мощности. Что еще ты бы предложил? Сдаться России или покупать газ у ДНР?
redmax11
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