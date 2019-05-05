Російська сторона повідомила, що вони будуть говорити тільки після того, як новий президент вступить в свої повноваження.
Дивися повний текст Коболєв про зупинку транзиту: втратимо все минулорічне зростання ВВП.
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Додано: Чет 16 тра, 2019 11:13
Коболєв про зупинку транзиту: втратимо все минулорічне...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коболєв про зупинку транзиту: втратимо все минулорічне зростання ВВП.
Додано: Чет 16 тра, 2019 11:13
не зря чувак получает сотни миллионов, будущее видет, х***вое будущее.
Но с такой ЗП он должен просчитать все на 10 лет вперед и предотвратить такие моменты, но нет..
Додано: Чет 16 тра, 2019 11:49
З 2009 року стало зрозуміло, що Росія ворог № 1 (до цього була просто ворогом). Потім будівництво обхідних газогонів. З 2014 року відкрита агресія проти України Весь цей час сиділи на дупі рівно, начебто нічого не сталося і не може статися? І от на тобі! Проблема! А де ваш план дій на випадок зупинки транзиту? Чи ви думали, що Росія буде пожиттєво вас фінансувати?
Додано: Чет 16 тра, 2019 12:49
Нет времени объяснять! Повышаем тарифы!
*Мама, приготовь сумку побольше
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 16 тра, 2019 13:44
То він розказує що не можуть зменшити до 0, тепер виявляється можуть...
Якщо можуть - то навіщо пропонувати такий ідіотський контракт на обов"язкову прокачку 60 лярвів кубів газу. Можна ж запропонувати 30 лярдів, тоді можна щось обговорювати.
Додано: Чет 16 тра, 2019 13:47
Re: Коболєв про зупинку транзиту: втратимо все минулорічне..
Андрей,главное помни про маму!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Чет 16 тра, 2019 13:47
daonet,
а что бы ты делал? Расскажи нам, убогим и сирым? Терминал СПГ за несколько миллиардов строить нецелесообразно, Турция через Босфор танкеры не пустит, в строительство СПГ терминала в Хорватии мы уже инвестировали с прицелом на поставки в Украину. Польша-Словакия-Венгрия качают по реверсу все что возможно, зимой - на максимуме мощности. Что еще ты бы предложил? Сдаться России или покупать газ у ДНР?
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