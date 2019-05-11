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Київ не використав 8 мільярдів євро допомоги від Євросоюзу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 тра, 2019 13:21
Пропонуємо до обговорення:
Голова представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявляє, що Україна не використала 8 млрд євро допомоги, які були виділені ЄС.
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