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У Полтаві підняли
ціни на проїзд

У Полтаві підняли ціни на проїзд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 13:51

У Полтаві підняли ціни на проїзд

Пропонуємо до обговорення:
Постійна комісія Полтавської міської ради погодилася на підвищення вартості проїзду в міському транспорті, а приватні перевізники пообіцяли припинити страйк, розпочатий ними в суботу, 11 травня.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 13:51

а шо ж такое? Социализм умер в зародыше?)))
redmax11
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